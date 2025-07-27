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الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام

الحملة الأردنية تواصل تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني في غزة وتوزع وجبات طعام

2025-07-27 03:10:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت الحملة الأردنية في قطاع غزة، الأحد، تنفيذ برنامجها الإغاثي الميداني، حيث قامت بتوزيع وجبات ساخنة من "طبيخ الباذنجان" إلى جانب الخبز الطازج على الأسر المتضررة في منطقة المواصي غرب خان يونس، وذلك بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


كما وزعت الحملة تكيات الطعام على الأسر النازحة، وقامت الفرق الميدانية بزيارة لمخيمات النزوح في منطقة أرض الشنطي، وقامت بتوزيع "شوربة العدس" على مئات العائلات الموجودة في المنطقة.


ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود اليومية التي تبذلها الحملة لتوفير الغذاء في المناطق المنكوبة، وتخفيف معاناة العائلات التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار المستمرين على قطاع غزة.


وتؤكد الحملة الأردنية، بالشراكة مع الهيئة، استمرارها في تقديم الدعم الغذائي المنتظم والمتنوع، لضمان وصول المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع، بما يعزز صمود السكان ويساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة المتفاقمة.

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