  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

إيران تُعدم رجلين بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة

2025-07-27 03:10:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام رجلين في إيران بتهمة ارتكاب أعمال تخريب مسلحة لصالح جماعة معارضة، حسبما ذكرت وكالة ميزان الإيرانية الرسمية للأنباء اليوم الأحد.
وأضافت الوكالة أنه تم اتهام الرجلين بمهاجمة مبانٍ ومنشآت سكنية بأسلحة إيرانية الصنع نيابةً عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وكان قد صدر حكم بالإعدام بحق الرجلين بالفعل العام الماضي، وأيّدت المحكمة العليا الحكم. ولم يكشف التقرير عن مكان تنفيذ الإعدام.
يُشار إلى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي جماعة معارضة تقاتل ضد النظام الإسلامي في إيران منذ عقود.
ويتم تصنيف الجماعة بوصفها منظمة إرهابية في إيران، وتم إعدام الكثير من أعضائها مؤخرًا.
وتواجه طهران منذ فترة طويلة انتقادات دولية بسبب إعدام سجناء سياسيين. وفي يناير، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً بشأن بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، مشيرةً إلى أن السلطات استجوبتهما دون حضور محامٍ، وأنهما تعرضا "للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول، بهدف انتزاع اعترافات تُدينهما ذاتيًا".
وأصدرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعروفة أيضًا باسم منظمة مجاهدي خلق الشعبية الإيرانية، بيانًا أدانت فيه تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدةً أن الرجلين "تعرّضا لتعذيب وحشي"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ودعت المنظمة إلى إدانة دولية لعمليات الإعدام، مشيرةً إلى أن 14 شخصًا آخرين صُدرت بحقهم أحكام بالإعدام في إيران بسبب ما وُصف بالانتماء إلى المنظمة، وهم "عرضة لخطر الإعدام الوشيك".
وكانت المحاكم الإيرانية قد وجهت للرجلين عدة تهم، من بينها محاربة الدولة، والتآمر، والتخريب، والانتماء إلى منظمة إرهابية. واتهمهم الادعاء العام بالتخطيط لزعزعة الأمن القومي، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة مجاهدي خلق، التي كانت ذات توجه ماركسي-إسلامي، عارضت النظام الملكي الإيراني وساندت الثورة الإسلامية عام 1979، لكنها سرعان ما اختلفت مع حكومة آية الله روح الله الخميني. ونفذت سلسلة من التفجيرات وعمليات الاغتيال الدامية في الثمانينيات، كما دعمت صدام حسين خلال الحرب الإيرانية-العراقية، وهي مواقف لا تزال تثير استياءً واسعًا داخل إيران.
وتتخذ المنظمة حاليًا من ألبانيا مقرًا رئيسيًا لها، لكنها تزعم أنها تدير شبكة سرية داخل إيران.
وكانت آخر عملية إعدام معروفة لأعضاء من منظمة مجاهدي خلق قد وقعت في عام 2009، عقب إدانتهم بمحاولة تفجير في ساحة انقلاب / الثورة / بوسط طهران.

MENAFN27072025000208011052ID1109848828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث