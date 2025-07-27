وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن وفدا رفيع المستوى يضم رجال أعمال أمريكيين يزور الصين هذا الأسبوع، بالتزامن مع الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن وفدين من الصين والولايات المتحدة سيعقدان جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في السويد في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية وبرنامج زيارتهم غير معروفين، فيما رجحت المصادر أن يضم الوفد ممثلين من إدارة شركة "بوينغ".



ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "من المتوقع أن يلتقوا مسؤولين صينيين، ربما بهدف استئناف محادثات تجارية".



ويتولى مجلس الأعمال الأمريكي الصيني تنظيم رحلة الوفد الأمريكي إلى بكين، والتي ستكون وفقا للصحيفة زيارة على أعلى مستوى يقوم بها وفد أعمال أمريكي إلى الصين منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين في أبريل، مما أشعل حربا تجارية واسعة النطاق بين البلدين.

RT