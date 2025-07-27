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يونس محمود يترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

يونس محمود يترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

2025-07-27 03:08:36

خبرني - قدم النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، واللاعب الدولي السابق الشهير " يونس محمود " ، يوم الأحد، أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد.

ودعم الترشيح الخاص بنجم المنتخب العراقي السابق 16 كتاب تزكية من مختلف الأندية والاتحادات للمحافظات العراقية.

وبهذا الترشيح أصبح يونس محمود الملقب بـ"السفاح" المرشح الرابع لمنصب الاتحاد إلى جانب عدنان درجال رئيس الاتحاد الحالي، وعلي جبار نائبه الأول، وإياد بنيان مستشار رئيس الوزراء.

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