يونس محمود يترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم

يونس محمود يترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم
خبرني - قدم النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، واللاعب الدولي السابق الشهير " يونس محمود " ، يوم الأحد، أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الاتحاد.
ودعم الترشيح الخاص بنجم المنتخب العراقي السابق 16 كتاب تزكية من مختلف الأندية والاتحادات للمحافظات العراقية.
وبهذا الترشيح أصبح يونس محمود الملقب بـ"السفاح" المرشح الرابع لمنصب الاتحاد إلى جانب عدنان درجال رئيس الاتحاد الحالي، وعلي جبار نائبه الأول، وإياد بنيان مستشار رئيس الوزراء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الكشف عن مشروع "روضة السدر" على 8.5 ملايين قدم مربع
مقتل 3 أشخاص في رالي سيارات بفرنسا
هجوم إلكتروني يعطل بث مباراة برشلونة فى اليابان
بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة
المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً