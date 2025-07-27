إنجلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي

إنجلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي
خبرني - توج منتخب إنجلترا بكأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2025) للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على إسبانيا في المباراة النهائية.
وحسم المنتخب الإنجليزي لقبه الثاني تواليا بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليثأر من خسارته أمام الماتادور في نهائي كأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2025.
هيمن المنتخب إسبانيا بطل العالم على الكرة وافتتح التسجيل في الدقيقة 25 عندما أرسلت أونا باتيي تمريرة عرضية أربكت دفاع إنجلترا لتتابعها ماريونا كالدينتي بضربة رأس في مرمى الحارسة هانا هامبتون.
وأدركت إنجلترا التعادل في الدقيقة 57 عندما حولت أليسيا روسو تمريرة عرضية متقنة من كلوي كيلي بضربة رأس للشباك.
وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، اتجهت المباراة لركلات الترجيح حيث أهدرت إسبانيا 3 ركلات مقابل ركلتين فقط لإنجلترا، قبل أن تسجل كيلي ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح اللقب لمنتخب بلادها.
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