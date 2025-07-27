  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إنجلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي

إنجلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للسيدات للمرة الثانية على التوالي

2025-07-27 03:08:36

خبرني - توج منتخب إنجلترا بكأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2025) للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على إسبانيا في المباراة النهائية.

وحسم المنتخب الإنجليزي لقبه الثاني تواليا بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليثأر من خسارته أمام الماتادور في نهائي كأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2025.

هيمن المنتخب إسبانيا بطل العالم على الكرة وافتتح التسجيل في الدقيقة 25 عندما أرسلت أونا باتيي تمريرة عرضية أربكت دفاع إنجلترا لتتابعها ماريونا كالدينتي بضربة رأس في مرمى الحارسة هانا هامبتون.

وأدركت إنجلترا التعادل في الدقيقة 57 عندما حولت أليسيا روسو تمريرة عرضية متقنة من كلوي كيلي بضربة رأس للشباك.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، اتجهت المباراة لركلات الترجيح حيث أهدرت إسبانيا 3 ركلات مقابل ركلتين فقط لإنجلترا، قبل أن تسجل كيلي ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح اللقب لمنتخب بلادها.

MENAFN27072025000151011027ID1109848794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث