  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية

مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية

2025-07-27 03:07:53
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 27 تموز (بترا) -اختتم مركز رواد التنمية في الطفيلة الأندية الصيفية الفرعية في 5 مناطق من محافظة الطفيلة، شملت (ارويم، بصيرا، الجرف، عيمه، عين البيضاء ) والتي حملت عنوان "عَ دار جدي "، بمشاركة 25 متطوعا ومتطوعة، والتي استهدفت زهاء 225 طفلا وطفلة من هذه المناطق، خلال أسابيع الأندية، لجهة تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الطلبة اليافعين.

وبين مدير المركز، معاذ العكايلة، أن فعاليات الأندية الموجهة للأطفال جاءت بإشراف مدربين مؤهلين، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في منطقتي عيمة وارويم، وجمعية سيدات جرف الدراويش ومركز إرث بصيرا، ومركز تنمية المجتمع المحلي في العين البيضاء، لاستثمار طاقات الشباب الإبداعية المختلفة .

ولفت العكايلة أن الأندية الصيفية خصصت هذا العام لتعريف المشاركين بأنواع الموروث الشعبي والتاريخي للطفيلة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تعليمية، بالإضافة لجلسات عصف ذهني للكثير من المعارف التي توصل إليها الأطفال من خلال البحث والتقصي.

واختتمت نشاطات الأندية بورشة للرسم عبر فيها الطلبة عن المسؤولية المجتمعية للحفاظ على الموروث الجميل برسومات تعكس تعلمهم العميق خلال الأسابيع الماضية من الأندية الصيفية.



--(بترا)

س م/أز/ هـ ح

27/07/2025 21:31:28

MENAFN27072025000117011021ID1109848788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث