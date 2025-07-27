مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 27 تموز (بترا) -اختتم مركز رواد التنمية في الطفيلة الأندية الصيفية الفرعية في 5 مناطق من محافظة الطفيلة، شملت (ارويم، بصيرا، الجرف، عيمه، عين البيضاء ) والتي حملت عنوان "عَ دار جدي "، بمشاركة 25 متطوعا ومتطوعة، والتي استهدفت زهاء 225 طفلا وطفلة من هذه المناطق، خلال أسابيع الأندية، لجهة تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الطلبة اليافعين.

وبين مدير المركز، معاذ العكايلة، أن فعاليات الأندية الموجهة للأطفال جاءت بإشراف مدربين مؤهلين، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في منطقتي عيمة وارويم، وجمعية سيدات جرف الدراويش ومركز إرث بصيرا، ومركز تنمية المجتمع المحلي في العين البيضاء، لاستثمار طاقات الشباب الإبداعية المختلفة .

ولفت العكايلة أن الأندية الصيفية خصصت هذا العام لتعريف المشاركين بأنواع الموروث الشعبي والتاريخي للطفيلة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تعليمية، بالإضافة لجلسات عصف ذهني للكثير من المعارف التي توصل إليها الأطفال من خلال البحث والتقصي.

واختتمت نشاطات الأندية بورشة للرسم عبر فيها الطلبة عن المسؤولية المجتمعية للحفاظ على الموروث الجميل برسومات تعكس تعلمهم العميق خلال الأسابيع الماضية من الأندية الصيفية.







--(بترا)

س م/أز/ هـ ح

27/07/2025 21:31:28