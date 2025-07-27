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15 عربة تعرض منتوجات زراعة جرش في المهرجان

15 عربة تعرض منتوجات زراعة جرش في المهرجان

2025-07-27 03:07:51
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 27 تموز (بترا) – علي فريحات- شاركت مديرية زراعة جرش في المعرض الزراعي الأول ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، وذلك من خلال 15 عربة عرض داخل الساحة الرئيسية للمهرجان، في تجربة تُعد الأولى من نوعها للمديرية منذ انطلاق المهرجان.
وقالت مديرة زراعة جرش، المهندسة علا محاسنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن العربات التي وفّرتها بلدية جرش الكبرى خُصصت لعرض منتجات سيدات من داخل المحافظة، وتشمل منتجات نباتية وحيوانية ونباتات طبية ومشغولات ومصنعات غذائية لصغار المزارعين.
وأوضحت محاسنة أن العديد من السيدات المشاركات حصلن على منح إنتاجية من وزارة الزراعة مثل المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان، كما تلقين تدريبات في مجالات التعبئة والتغليف لرفع جودة المنتج وتعزيز فرص التسويق.
وأضافت أن الزراعة تسعى في العام المقبل إلى توسيع مشاركتها من خلال جناح زراعي متكامل في المهرجان، يتيح عرضًا أكبر للمنتجات الزراعية المحلية ويعزز من دور المرأة الريفية في الاقتصاد الزراعي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دمج القطاع الزراعي ضمن الفعاليات الثقافية والتنموية لمهرجان جرش.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
27/07/2025 21:34:08

MENAFN27072025000117011021ID1109848787

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