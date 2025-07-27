15 عربة تعرض منتوجات زراعة جرش في المهرجان
جرش 27 تموز (بترا) – علي فريحات- شاركت مديرية زراعة جرش في المعرض الزراعي الأول ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، وذلك من خلال 15 عربة عرض داخل الساحة الرئيسية للمهرجان، في تجربة تُعد الأولى من نوعها للمديرية منذ انطلاق المهرجان.
وقالت مديرة زراعة جرش، المهندسة علا محاسنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن العربات التي وفّرتها بلدية جرش الكبرى خُصصت لعرض منتجات سيدات من داخل المحافظة، وتشمل منتجات نباتية وحيوانية ونباتات طبية ومشغولات ومصنعات غذائية لصغار المزارعين.
وأوضحت محاسنة أن العديد من السيدات المشاركات حصلن على منح إنتاجية من وزارة الزراعة مثل المطابخ الإنتاجية ومصانع الألبان، كما تلقين تدريبات في مجالات التعبئة والتغليف لرفع جودة المنتج وتعزيز فرص التسويق.
وأضافت أن الزراعة تسعى في العام المقبل إلى توسيع مشاركتها من خلال جناح زراعي متكامل في المهرجان، يتيح عرضًا أكبر للمنتجات الزراعية المحلية ويعزز من دور المرأة الريفية في الاقتصاد الزراعي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دمج القطاع الزراعي ضمن الفعاليات الثقافية والتنموية لمهرجان جرش.
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
27/07/2025 21:34:08
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