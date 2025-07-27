الكونغو: مقتل 38 شخصا في هجوم على كنيسة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- قُتل أكثر من 30 شخصا في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين محليين أن الهجوم وقع في بلدة كوماندا بمقاطعة إيتوري، خلال ليل السبت إلى الأحد، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقال القس أيم لوكانا ديغو من كنيسة "أنواريت المقدسة" إن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا، إضافة إلى 6 مصابين بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشبان ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا أنه تم العثور على 7 جثث أخرى في محيط البلدة.

من جهته، أفاد المنسق في منظمة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" كريستوف مونيانديرو، بأن حصيلة الضحايا بلغت 38 قتيلاً.

--(بترا)

رصد/أ ن/ه ح

27/07/2025 21:36:34





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار منتخب الناشئين لكرة القدم يفوز على نظيره الكويت الكونغو: مقتل 38 شخصا في هجوم على كني 15 عربة تعرض منتوجات "زراعة جرش" في المهرجا مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعل مركز رواد التنمية في الطفيلة يختتم أنديته الصيفيعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة