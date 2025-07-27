الكونغو: مقتل 38 شخصا في هجوم على كنيسة
عمان 27 تموز (بترا)- قُتل أكثر من 30 شخصا في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين محليين أن الهجوم وقع في بلدة كوماندا بمقاطعة إيتوري، خلال ليل السبت إلى الأحد، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وقال القس أيم لوكانا ديغو من كنيسة "أنواريت المقدسة" إن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا، إضافة إلى 6 مصابين بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشبان ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا أنه تم العثور على 7 جثث أخرى في محيط البلدة.
من جهته، أفاد المنسق في منظمة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" كريستوف مونيانديرو، بأن حصيلة الضحايا بلغت 38 قتيلاً.
--(بترا)
رصد/أ ن/ه ح
27/07/2025 21:36:34
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