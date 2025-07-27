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الكونغو: مقتل 38 شخصا في هجوم على كنيسة

الكونغو: مقتل 38 شخصا في هجوم على كنيسة

2025-07-27 03:07:51
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- قُتل أكثر من 30 شخصا في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين محليين أن الهجوم وقع في بلدة كوماندا بمقاطعة إيتوري، خلال ليل السبت إلى الأحد، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وقال القس أيم لوكانا ديغو من كنيسة "أنواريت المقدسة" إن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا، إضافة إلى 6 مصابين بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن عددًا من الشبان ما زالوا في عداد المفقودين، مضيفا أنه تم العثور على 7 جثث أخرى في محيط البلدة.
من جهته، أفاد المنسق في منظمة "اتفاقية احترام حقوق الإنسان" كريستوف مونيانديرو، بأن حصيلة الضحايا بلغت 38 قتيلاً.
--(بترا)
رصد/أ ن/ه ح
27/07/2025 21:36:34

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