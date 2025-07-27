منتخب الناشئين لكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عاما على نظيره الكويتي بـ3 أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جرت مساء اليوم الأحد على ملعب أوزيك في العاصمة الصربية بلغراد.

وسجل أهداف المنتخب الوطني سليمان عليان، أسامة الجوهري ومحمد الشيخ.

وحقق المنتخب فوزه الثاني في المعسكر التدريبي التحضيري لتصفيات كأس آسيا، بعد أن تخطى أخيرا منتخب البوسنة والهرسك بـ 4 أهداف مقابل هدف، فيما تعادل مع منتخب مونتينيغرو بدون أهداف.

--(بترا)

خ خ/م ف/ه ح

27/07/2025 21:51:25