منتخب الناشئين لكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي

منتخب الناشئين لكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي
عمان 27 تموز (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 16 عاما على نظيره الكويتي بـ3 أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية جرت مساء اليوم الأحد على ملعب أوزيك في العاصمة الصربية بلغراد.
وسجل أهداف المنتخب الوطني سليمان عليان، أسامة الجوهري ومحمد الشيخ.
وحقق المنتخب فوزه الثاني في المعسكر التدريبي التحضيري لتصفيات كأس آسيا، بعد أن تخطى أخيرا منتخب البوسنة والهرسك بـ 4 أهداف مقابل هدف، فيما تعادل مع منتخب مونتينيغرو بدون أهداف.
--(بترا)
خ خ/م ف/ه ح
27/07/2025 21:51:25
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الكشف عن مشروع "روضة السدر" على 8.5 ملايين قدم مربع
مقتل 3 أشخاص في رالي سيارات بفرنسا
هجوم إلكتروني يعطل بث مباراة برشلونة فى اليابان
بني مصطفى: التنمية الاجتماعية تولي برامج التمكين أهمية كبيرة
المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً