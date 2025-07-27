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مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان

مجلس نقابة الصحفيين يعلن بدء دراسة جدوى لإنشاء شركة للدعاية والإعلان

2025-07-27 03:07:48
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- قال نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، إن إنشاء شركة للدعاية والإعلان يأتي في سياق خطة عمل النقابة التي سبق أن اعتمدها المجلس للأعوام 2025–2028، وهي من مبادرات ملف الاستثمار الذي يعتبره المجلس ركيزة أساسية وأولوية تتصدر جدول أعماله للمرحلة المقبلة، من أجل تغطية عجز صناديق النقابة، خصوصًا صندوق التعاون الاجتماعي.

وأضاف المومني أن لجنة ملف الاستثمار في النقابة، برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، وعضوية الزملاء سامي الحربي وموفق كمال وخالد بني خالد، ستتابع الإجراءات المطلوبة مع الوحدة القانونية في النقابة، لتقديم تصور شامل للشركة المقترحة، ودراسة جدوى توضح غايات الشركة وعملها، وفقًا للأهداف المرجوة والمعايير التي تضمن نجاحها.

وأشار إلى أن قانون النقابة، سمح لمجلس النقابة في آخر تعديل له باتخاذ قرارات استثمارية من خلال صناديقها، وهو ما ستعمل عليه النقابة في الأيام المقبلة، وفقًا لما ورد في خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة.

وعن غايات الشركة، قال المومني: إن الهدف الأساسي هو الاستثمار، لخدمة النقابة ومن هم تحت مظلتها من مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية ومسموعة وإلكترونية، ولخدمة الأعضاء من خلال إنشاء شركة تكون رافدًا تمويليًا لصناديق النقابة.

وأضاف أنه يمكن لهذه الشركة بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية، أن تنظم الإعلانات وتكون جسرًا بين الجهات المُعلِنة والمؤسسات الإعلامية المنضوية تحت مظلة النقابة، بما يمكّن النقابة من الحصول على حقوقها من نسبة الإعلانات وهي نسبة 1 بالمئة، وتوزيع الإعلانات على المؤسسات كافة، وفقًا للآليات المتبعة، وبالتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة بعد انتهاء اللجنة من الدراسات الاستثمارية والقانونية اللازمة، واعتمادها من قبل مجلس النقابة.

--(بترا)

ه ع/م ف/ه ح

27/07/2025 21:42:02

MENAFN27072025000117011021ID1109848784

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