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أمسية شعرية ضمن مهرجان جرش تحتفي بالكلمة والهوية

أمسية شعرية ضمن مهرجان جرش تحتفي بالكلمة والهوية

2025-07-27 03:07:41
(MENAFN- Jordan News Agency)

‏عمان 27 تموز (بترا) عماد العبادي- نظّمت دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، أمسية شعرية مساء السبت، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون التي تقام تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، وبمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين.
‏‏وحضر الأمسية، التي أدارها الشاعر أحمد أبو الأثير، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، إلى جانب رئيس اتحاد الكتّاب الشاعر عليان العدوان، وجمع من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.
‏وأشار العدوان إلى أهمية الشعر والكلمة الحرة في التعبير عن الوجدان الوطني والهوية الثقافية، مؤكداً أن المهرجان يشكل منبراً للأدب الأردني وفرصة لتسليط الضوء على الأصوات الشعرية المتميزة.
‏وقدّمت الشاعرة رانيا أبو عليان قصائد ذات طابع وطني وعروبي، من بينها "نص مهدى إلى غزة"، ‏‏وألقى الشاعر حسن فهيد قصائد عمودية: "لا تيأس" و "أهزوجة وطن"، قال فيها: قسماً بمن رفع السماءَ يا وطني، سنكونُ كما جبالك لا تنثني
‏قسماً بمن نفخ الأرواح فينا، سنذودُ عنك بالفرائض والسنن.
‏‏واختتم الأمسية الشاعر جمال عشا، بقصائد وجدانية عكست ارتباطه بالأرض والإنسان والوطن، جاء فيها: عمانُ ما خُطَّ سفرٌ، إلا إليكِ أشارا ، وفوق أرضكِ حبٌّ، بنيتِ للمجدِ دارا.
‏‏وفي ختام الأمسية، سلّم رئيس اتحاد الكتاب والأدباء، الشهادات التقديرية للشعراء المشاركين، تقديرا لمساهماتهم الشعرية التي أثرت برنامج المهرجان.
‏--(بترا)
‏ع ع/أز/اح

27/07/2025 20:43:16

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