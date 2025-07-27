أمسية شعرية ضمن مهرجان جرش تحتفي بالكلمة والهوية

أمسية شعرية ضمن مهرجان جرش تحتفي بالكلمة والهوية
عمان 27 تموز (بترا) عماد العبادي- نظّمت دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، أمسية شعرية مساء السبت، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون التي تقام تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر"، وبمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين.
وحضر الأمسية، التي أدارها الشاعر أحمد أبو الأثير، أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، إلى جانب رئيس اتحاد الكتّاب الشاعر عليان العدوان، وجمع من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.
وأشار العدوان إلى أهمية الشعر والكلمة الحرة في التعبير عن الوجدان الوطني والهوية الثقافية، مؤكداً أن المهرجان يشكل منبراً للأدب الأردني وفرصة لتسليط الضوء على الأصوات الشعرية المتميزة.
وقدّمت الشاعرة رانيا أبو عليان قصائد ذات طابع وطني وعروبي، من بينها "نص مهدى إلى غزة"، وألقى الشاعر حسن فهيد قصائد عمودية: "لا تيأس" و "أهزوجة وطن"، قال فيها: قسماً بمن رفع السماءَ يا وطني، سنكونُ كما جبالك لا تنثني
قسماً بمن نفخ الأرواح فينا، سنذودُ عنك بالفرائض والسنن.
واختتم الأمسية الشاعر جمال عشا، بقصائد وجدانية عكست ارتباطه بالأرض والإنسان والوطن، جاء فيها: عمانُ ما خُطَّ سفرٌ، إلا إليكِ أشارا ، وفوق أرضكِ حبٌّ، بنيتِ للمجدِ دارا.
وفي ختام الأمسية، سلّم رئيس اتحاد الكتاب والأدباء، الشهادات التقديرية للشعراء المشاركين، تقديرا لمساهماتهم الشعرية التي أثرت برنامج المهرجان.
--(بترا)
ع ع/أز/اح
27/07/2025 20:43:16
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