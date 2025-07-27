المستشار الألماني يطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الانسانية لغزة فورا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدخال المساعدات الإنسانية إلى "السكان المدنيين المتضورين جوعا" في غزة وبشكل عاجل.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، شدد ميرتس على أن هذه المساعدات "يجب أن تصل إلى السكان المدنيين بسرعة وأمان وبكميات كافية"، معربا عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في قطاع غزة.

وأكد أنه "يجب أن تلي الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تدابير جديدة وملموسة بشكل سريع"، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في قطاع غزة لتأمين ممرات إنسانية لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى سكان القطاع .

--(بترا)

أ ن/أز/اح

27/07/2025 20:37:34