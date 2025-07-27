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الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ مستويات تنذر بالخطر

الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ مستويات تنذر بالخطر

2025-07-27 03:07:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية إن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة أكثر وكان من الممكن تفاديه.
وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأحد، إن قطاع غزة "يشهد حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد بعدد الوفيات في تموز"، مشيرة الى أن معظم تلك الوفيات حدثت لدى وصولها إلى المرافق الصحية، وبدت على أجسادهم علامات واضحة مثل الهزال الشديد.
--(بترا)
أ ن/أز/اح
27/07/2025 20:57:11

MENAFN27072025000117011021ID1109848780

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