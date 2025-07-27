المجلس التمريضي والصحة العالمية يبحثان تعزيز دور الكوادر التمريضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا) - بحث أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، دعم الكوادر التمريضية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز الخدمات التمريضية في مجال الصحة النفسية.







كما بحث، الجانبان خلال اجتماع اليوم الأحد في مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن، بحضور مستشارة المجلس لشؤون الفنية الدكتورة منى النسور، وعدد من مدراء الإدارات والمختصين في الجانبين، تفعيل دور الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في الرعاية الصحية الأولية، وتمكين التمريض من خلال الأدوار القيادية في مركز الرعاية الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ودمج الرعاية الصحية النفسية ضمن إطار برنامج "فجوة الصحة النفسية".

وقال المجلس في بيان، إن الاجتماع جاء استكمالا لمسيرة التعاون المستمر والمثمر بين الجانبين، وتجسيدا لتوجيهات سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والداعمة لتعزيز الشراكات المحلية والدولية للنهوض بمهنة التمريض وتطوير القطاع الصحي للوصول الى التغطية الصحية الشاملة.

واستعرض النوافلة أبرز المهام والمسؤوليات التي يقوم بها المجلس في تنظيم المهنة وتطويرها وبناء القدرات المهنية للكوادر التمريضية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية دور منظمة الصحة العالمية كشريك استراتيجي في دعم وتطوير القطاع الصحي الأردني وجهودها في تأهيل الكوادر التمريضية والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية في الأردن، خاصة في مجال الصحة النفسية والمجتمعية والرعاية الصحية الاولية.

من جهتها، أكدت الشنقيطي أهمية دعم البرامج التي تعنى بتطوير وإعداد قيادات تمريضية في مختلف مستويات ومؤسسات الرعاية الصحية.

وأعربت عن تقدير المنظمة لجهود المجلس التمريضي الأردني، مؤكدة التزام المنظمة بتعزيز التعاون المستقبلي، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التمريض والرعاية الصحية الأولية في الأردن.

وجرى الاتفاق على متابعة تنفيذ المبادرات المقترحة ذات الأولوية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع الأردني الصحية والتمريضية.

--(بترا)

ع د/أز/اح

27/07/2025 20:42:42