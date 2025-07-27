المجلس التمريضي والصحة العالمية يبحثان تعزيز دور الكوادر التمريضية
عمان 27 تموز (بترا) - بحث أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، دعم الكوادر التمريضية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز الخدمات التمريضية في مجال الصحة النفسية.
كما بحث، الجانبان خلال اجتماع اليوم الأحد في مقر منظمة الصحة العالمية في الأردن، بحضور مستشارة المجلس لشؤون الفنية الدكتورة منى النسور، وعدد من مدراء الإدارات والمختصين في الجانبين، تفعيل دور الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في الرعاية الصحية الأولية، وتمكين التمريض من خلال الأدوار القيادية في مركز الرعاية الصحية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ودمج الرعاية الصحية النفسية ضمن إطار برنامج "فجوة الصحة النفسية".
وقال المجلس في بيان، إن الاجتماع جاء استكمالا لمسيرة التعاون المستمر والمثمر بين الجانبين، وتجسيدا لتوجيهات سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني وراعية التمريض والقبالة في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والداعمة لتعزيز الشراكات المحلية والدولية للنهوض بمهنة التمريض وتطوير القطاع الصحي للوصول الى التغطية الصحية الشاملة.
واستعرض النوافلة أبرز المهام والمسؤوليات التي يقوم بها المجلس في تنظيم المهنة وتطويرها وبناء القدرات المهنية للكوادر التمريضية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية دور منظمة الصحة العالمية كشريك استراتيجي في دعم وتطوير القطاع الصحي الأردني وجهودها في تأهيل الكوادر التمريضية والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية في الأردن، خاصة في مجال الصحة النفسية والمجتمعية والرعاية الصحية الاولية.
من جهتها، أكدت الشنقيطي أهمية دعم البرامج التي تعنى بتطوير وإعداد قيادات تمريضية في مختلف مستويات ومؤسسات الرعاية الصحية.
وأعربت عن تقدير المنظمة لجهود المجلس التمريضي الأردني، مؤكدة التزام المنظمة بتعزيز التعاون المستقبلي، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى خدمات التمريض والرعاية الصحية الأولية في الأردن.
وجرى الاتفاق على متابعة تنفيذ المبادرات المقترحة ذات الأولوية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمع الأردني الصحية والتمريضية.
--(بترا)
ع د/أز/اح
27/07/2025 20:42:42
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