بيع هدف ميسي 2009 بـ1.87 مليون دولار

MENAFN - Al-Bayan) ">جماليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفنون للنماذج ثلاثية الأبعاد كانت محورًا رئيسيًا لمشروع الفنان الأمريكي ذو الأصول التركية رفيق أناضول في قمة كريستيز العاشرة للفن والتكنولوجيا، والذي جاء بعنوان "هدف في الحياة"، وأعاد عبره تصوير الهدف الأسطوري للاعب ليونيل ميسي في عام 2009.

باعت دار "كريستيز" للمزادات هذا العمل الرقمي الذي يجسد الجوهر العاطفي لهدف لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المولود في "روزاريو" عام 1987، في مزاد علني مقابل 1.87 مليون دولار.

طُرِح العمل للبيع في مزاد لجمع الموارد للتبرع بها لمنظمات غير ربحية مختلفة، بما في ذلك الشراكة العالمية بين "مؤسسة إنتر ميامي" لكرة القدم و"اليونيسف"، التي تدعم الوصول إلى برامج تعليمية عالية الجودة في خمس دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

العمل الفني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بعنوان "هدف في الحياة: ليونيل ميسي × رفيق أناضول (2025)"، هو إعادة تصور، باستخدام ملايين نقاط البيانات، لهدف ميسي المفضل، وهو رأسية سجلها ضد مانشستر يونايتد في 22 مايو 2009، وكان هذا الهدف حاسمًا في فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي اختاره ميسي، نجم الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي الحالي، في مايو الماضي كهدفه المفضل من بين 870 هدفًا سجلها حتى تاريخه.

وعُرِض العمل للجمهور لمدة 10 أيام في تركيب فني على شكل حرف "U"، يُعرض بشكل مستمر لمدة ثماني دقائق في مركز "روكفلر" بوسط مدينة نيويورك، كجزء من قمة كريستيز العاشرة للفن والتكنولوجيا.

سيتم توجيه العائدات من البيع إلى عدة منظمات غير ربحية، بما في ذلك الشراكة العالمية لـ "مؤسسة إنتر ميامي" مع "اليونيسف"، لدعم برامج التعليم في 5 بلدان عبر أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وقال ميسي، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة قدم في التاريخ: "اختيار هدف واحد فقط من بين كل الأهداف أمر صعب جدًا؛ فكل واحد منها مميز بطريقته الخاصة، وبعضها مهم جدًا أو يذكرني بذكريات لا تُصدَّق". وأضاف: "لكن إبراز هدف واحد كهدف مفضل لأول مرة، لتمكين هذا المشروع الفريد، يستحق العناء. هناك هدف ذو معنى خلفه، وأنا سعيد جدًا بالمشاركة فيه".

وقال أناضول عن الهدف واللوحة: "كان ميسي ومؤسسة إنتر ميامي يبحثان عن عمل خيري جميل، فقام بالتبرع بأفضل ذكرياته، لخلق ذكرياته البيانية وأفضل مشاعره، لتصبح عملاً فنيًا".

وقد أُنشئت أعمال أناضول الرقمية الأخيرة بالتعاون مع أكبر مجموعات التاريخ الطبيعي في العالم (كما ظهرت في معرضه الفردي في معرض "سيربينتين" عام 2024)، ومع أرشيفات المهندس المعماري فرانك غيري عبر مشروع "الهندسة المعمارية الحية: غيري في متحف غوغنهايم بيلباو".

ويقوم استوديو أناضول، الذي أسسه أناضول وزوجته والمتعاونة معه إفسن إركليتش، بجمع كل البيانات اللازمة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي بموافقة كاملة من المصدر، وعرض العملية المستخدمة في بناء هذا النموذج.