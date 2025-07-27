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الترخيص: أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة

الترخيص: أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة

2025-07-27 10:07:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الأحد، إن أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستصبح متاحة للمواطنين كلوحات خاصة، كونها أصبحت من مخزون إدارة الترخيص.
وأضاف بخصوص استبدال ترميز لوحات المركبات الحكومية من أرقام إلى حروف أن الهدف من القرار هو سهولة تتبع المركبات.
وأكد القرعان بأن الآلية الحالية المتبعة لتغيير الأرقام الخاصة لا تغيير عليها، وكذلك الأمر بما يتعلق ببيع الأرقام للجمهور.
ولفت القرعان إلى أن النظام الخاص بأرقام المركبات سينشر بالجريدة الرسمية وسيكون بعدها سار المفعول بكل تفاصيله.
ولفت إلى أن النظام يتيح بيع الأرقام دون المركبات لمن يحتفظ برقم خاص به.

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