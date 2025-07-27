الترخيص: أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة

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الترخيص: أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الأحد، إن أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستصبح متاحة للمواطنين كلوحات خاصة، كونها أصبحت من مخزون إدارة الترخيص.
وأضاف بخصوص استبدال ترميز لوحات المركبات الحكومية من أرقام إلى حروف أن الهدف من القرار هو سهولة تتبع المركبات.
وأكد القرعان بأن الآلية الحالية المتبعة لتغيير الأرقام الخاصة لا تغيير عليها، وكذلك الأمر بما يتعلق ببيع الأرقام للجمهور.
ولفت القرعان إلى أن النظام الخاص بأرقام المركبات سينشر بالجريدة الرسمية وسيكون بعدها سار المفعول بكل تفاصيله.
ولفت إلى أن النظام يتيح بيع الأرقام دون المركبات لمن يحتفظ برقم خاص به.
وأضاف بخصوص استبدال ترميز لوحات المركبات الحكومية من أرقام إلى حروف أن الهدف من القرار هو سهولة تتبع المركبات.
وأكد القرعان بأن الآلية الحالية المتبعة لتغيير الأرقام الخاصة لا تغيير عليها، وكذلك الأمر بما يتعلق ببيع الأرقام للجمهور.
ولفت القرعان إلى أن النظام الخاص بأرقام المركبات سينشر بالجريدة الرسمية وسيكون بعدها سار المفعول بكل تفاصيله.
ولفت إلى أن النظام يتيح بيع الأرقام دون المركبات لمن يحتفظ برقم خاص به.
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