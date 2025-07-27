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وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن

وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن

2025-07-27 10:07:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحــد، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافروبولو.
وأكدت بني مصطفى أهمية الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تم تأطيرها من خلال مذكرات تفاهم مشتركة، شكلت أساسًا للتعاون في عدد من المجالات الاجتماعية.
وبحثت خلال اللقاء سبل التعاون مستقبلاً، من خلال إنشاء مركز لحماية النساء، نظرًا لأهميته في تعزيز التوزيع الجغرافي العادل للخدمات في مناطق المملكة، وحماية النساء في المناطق ذات الاحتياجات المتزايدة.
وتطرقت إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية للكوادر الفنية والإدارية في الوزارة، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، من خلال عدد من البرامج المشتركة.

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