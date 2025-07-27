المحافظ أبو عليا يكرم الطفل مصطفى سامي شاهين (11 عامًا) لتفوقه في الفيزياء

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / كرّم محافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، اليوم السبت 27/7/2025 الطفل مصطفى سامي شاهين (11 عامًا)، تقديرًا لتفوقه وتميّزه في مادة الفيزياء وتجاوزه لمستوى عمره العلمي، وذلك خلال استقبال رسمي جرى في دار المحافظة.

وأشاد المحافظ أبو عليا بالجهود العلمية المميزة التي يبذلها الطفل مصطفى، مؤكدًا أن هذا التفوق يُعد مصدر فخر واعتزاز لمحافظة بيت لحم، ويعكس روح الإبداع والطموح لدى طلبة فلسطين رغم كل التحديات.

كما أثنى على دور الأسرة والمعلمين في صقل مواهب الطلبة، داعيًا إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم والابتكار في مختلف المراحل التعليمية.

من جانبه، عبّر العميد سامي شاهين والد الطفل عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا دعمه المستمر لنجله في مواصلة مسيرته العلمية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

واشار شاهين ان عدد من الأكاديميين المختصين في الفيزياء اجروا اختبارات اظهرت تميز نجله حيث استطاع حل معادلات فيزيائية تفوق سنه حيث اكدوا ان لديه قدرات مميزة في هذا المجال.