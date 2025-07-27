المحافظ أبو عليا يكرم الطفل مصطفى سامي شاهين (11 عامًا) لتفوقه في الفيزياء

المحافظ أبو عليا يكرم الطفل مصطفى سامي شاهين (11 عامًا) لتفوقه في الفيزياء
وأشاد المحافظ أبو عليا بالجهود العلمية المميزة التي يبذلها الطفل مصطفى، مؤكدًا أن هذا التفوق يُعد مصدر فخر واعتزاز لمحافظة بيت لحم، ويعكس روح الإبداع والطموح لدى طلبة فلسطين رغم كل التحديات.
كما أثنى على دور الأسرة والمعلمين في صقل مواهب الطلبة، داعيًا إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم والابتكار في مختلف المراحل التعليمية.
من جانبه، عبّر العميد سامي شاهين والد الطفل عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا دعمه المستمر لنجله في مواصلة مسيرته العلمية وتحقيق المزيد من الإنجازات.
واشار شاهين ان عدد من الأكاديميين المختصين في الفيزياء اجروا اختبارات اظهرت تميز نجله حيث استطاع حل معادلات فيزيائية تفوق سنه حيث اكدوا ان لديه قدرات مميزة في هذا المجال.
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