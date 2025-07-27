الرمثا يعلن فك قيد اللاعبين

صرّح رئيس نادي الرمثا " خالد سمارة" ، أن إدارة النادي أنهت بنجاح ملف فيك قيد اللاعبين ، وباشرت رسميًا بإجراءات تسجيل اللاعبين، وذلك بعد إغلاق عدد من القضايا المالية العالقة التي كانت تحول دون استكمال إجراءات التسجيل للموسم الجديد.

وقال سمارة: "تمكّنا بحمد الله، وبفضل تكاتف الجهود، من إنهاء القضايا المتعلقة بعدد من اللاعبين والمدربين، مما مكننا من فك القيد والانطلاق بخطوات عملية نحو التحضير الجاد للموسم المقبل."

وبين سمارة ، انه قد شملت القضايا التي تم تسويتها كلًا من:

المدرب إيهاب معالي

اللاعب عادل باسل الداود

اللاعب رأفت خلدون الربيع

اللاعب لؤي موفق الدردور

اللاعب أحمد فايز أبو عاقولة

اللاعب صهيب تيسير ذيابات

اللاعب ليث مصلح الطيب

اللاعب معن عمر البشابشة

المعالج محمد توفيق المومني

مدرب الفئات العمرية فايز العواقلة (قضية منظورة أمام المحاكم المدنية)

وأشاد رئيس النادي بموقف عدد من أبناء النادي الذين بادروا بالتنازل أو تخفيض جزء من مستحقاتهم، تقديرًا لظروف النادي ورغبةً منهم في دعم المسيرة، وهم:

المدرب إيهاب معالي

اللاعب عادل الداود

اللاعب معن البشابشة

اللاعب ليث الطيب

وختم سمارة تصريحه قائلاً: "نشكر من أعطى وتعاون، ومن قدّم مثالًا في الوفاء والانتماء. نادي الرمثا بيت الجميع، وسنواصل العمل بكل جدّ من أجل نادينا وجمهورنا الذي يستحق الأفضل."