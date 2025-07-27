ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد

ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد
عمان 27 تموز (بترا)- عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، ورشة تدريبية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الرقمنة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد، بهدف نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني والتحول الرقمي في حماية مؤسسات الدولة من المخاطر السيبرانية التي قد تستغل كوسائل لارتكاب جرائم الفساد.
وتضمنت الورشة التدريبية التي شارك فيها 23 موظفا من المجلس، شروحا حول الفضاء السيبراني وخصائصه، والهندسة الاجتماعية وأساليب الاحتيال المرتبطة بها، إلى جانب توضيح أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية في إثبات قضايا الفساد السيبراني، كما استعرض المحاضرون خلال الورشة نماذج عملية حول استخدام تقينات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بهدف رصد مؤشرات الفساد وتحديد المخاطر المرتبطة به.
يشار إلى أن الورشة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة واستمرت ليومين، تهدف إلى تعزيز المعرفة بدور الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في دعم جهود النزاهة، وتأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية نحو تطوير بيئة عمل رقمية آمنة في المملكة.
--(بترا)
ع ح/ع س/رق
27/07/2025 16:21:10
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