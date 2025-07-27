ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)- عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، ورشة تدريبية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول دور الرقمنة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد، بهدف نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني والتحول الرقمي في حماية مؤسسات الدولة من المخاطر السيبرانية التي قد تستغل كوسائل لارتكاب جرائم الفساد.

وتضمنت الورشة التدريبية التي شارك فيها 23 موظفا من المجلس، شروحا حول الفضاء السيبراني وخصائصه، والهندسة الاجتماعية وأساليب الاحتيال المرتبطة بها، إلى جانب توضيح أهمية الحفاظ على الأدلة الرقمية في إثبات قضايا الفساد السيبراني، كما استعرض المحاضرون خلال الورشة نماذج عملية حول استخدام تقينات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بهدف رصد مؤشرات الفساد وتحديد المخاطر المرتبطة به.

يشار إلى أن الورشة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة واستمرت ليومين، تهدف إلى تعزيز المعرفة بدور الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في دعم جهود النزاهة، وتأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية نحو تطوير بيئة عمل رقمية آمنة في المملكة.

--(بترا)

ع ح/ع س/رق

27/07/2025 16:21:10