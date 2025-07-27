الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين

الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين
خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أسماء دفعة جديدة من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2025، وعددهم 348 مرشحا.
ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة/العبدلي، اعتبارا من صباح يوم الـ17 من آب المقبل، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني ()
كما دعت الوزارة المرشحين الذين تم الإعلان عن أسمائهم قبل 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان للاستفادة من القرض خلال مدة أقصاها 30-6-2026، وإلا سيعتبر فاقدا لحقه في القرض، وسيتم إعادة اشتراكاته له فقط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الاحتلال يفرج عن الدفعة الأولى من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
نائب فرنسي: تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه ولن توقف إسرائيل ولا غيرها ذلك
أعلى محكمة في فرنسا تبطل مذكرة اعتقال بشار الأسد
ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات
خامنئي : فقدان القادة والعلماء مصيبة قاسية ومريرة
وفاة المصارع الشهير هالك هوجان