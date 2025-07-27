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الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين

الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين

2025-07-27 09:11:04
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أسماء دفعة جديدة من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2025، وعددهم 348 مرشحا.
ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة مديرية صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة/العبدلي، اعتبارا من صباح يوم الـ17 من آب المقبل، لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني ()
كما دعت الوزارة المرشحين الذين تم الإعلان عن أسمائهم قبل 1-1-2023، إلى مراجعة صندوق الإسكان للاستفادة من القرض خلال مدة أقصاها 30-6-2026، وإلا سيعتبر فاقدا لحقه في القرض، وسيتم إعادة اشتراكاته له فقط.

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