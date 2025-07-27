الأرصاد طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والعظمى 49

الأرصاد طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والعظمى 49
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .
أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.
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