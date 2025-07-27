الأرصاد طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والعظمى 49

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا فسيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.