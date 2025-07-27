تحرير 118 مخالفة مرورية في حملة باستخدام أجهزة الرادار المتنقلة

تحرير 118 مخالفة مرورية في حملة باستخدام أجهزة الرادار المتنقلة
نفذت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة الطرق السريعة، أمس، حملة مرورية ميدانية باستخدام أجهزة الرادار المتنقلة، شملت عددا من الطرق السريعة في مختلف المحافظات.
وتركزت الحملة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، على رصد وضبط المركبات التي تتجاوز السرعة القانونية، ضمن جهود الإدارة في تطبيق القانون ومتابعة الالتزام بالضوابط المرورية.
وذكرت الوزارة ان الحملة أسفرت عن تحرير 118 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 3 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض ومركبة مطلوبة قضائيا.
إلى ذلك، أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل مكثف ضمن نطاق اختصاصها، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة والتعاون مع رجال المرور، تعزيزا لأمن الطريق وسلامة مستخدميه.
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