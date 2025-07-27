تحرير 118 مخالفة مرورية في حملة باستخدام أجهزة الرادار المتنقلة

نفذت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة الطرق السريعة، أمس، حملة مرورية ميدانية باستخدام أجهزة الرادار المتنقلة، شملت عددا من الطرق السريعة في مختلف المحافظات.

وتركزت الحملة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، على رصد وضبط المركبات التي تتجاوز السرعة القانونية، ضمن جهود الإدارة في تطبيق القانون ومتابعة الالتزام بالضوابط المرورية.

وذكرت الوزارة ان الحملة أسفرت عن تحرير 118 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 3 أشخاص مطلوبين إلقاء قبض ومركبة مطلوبة قضائيا.

إلى ذلك، أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل مكثف ضمن نطاق اختصاصها، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة والتعاون مع رجال المرور، تعزيزا لأمن الطريق وسلامة مستخدميه.