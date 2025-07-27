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بنك الخليج يحقق أرباحا صافية بقيمة 24 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025

بنك الخليج يحقق أرباحا صافية بقيمة 24 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025

2025-07-27 09:06:23
(MENAFN- Al-Anbaa)

  • أحمد محمد البحر: حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة.
  • وليد خالد مندني: نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها.



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