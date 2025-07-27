بنك الخليج يحقق أرباحا صافية بقيمة 24 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025

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بنك الخليج يحقق أرباحا صافية بقيمة 24 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025
(MENAFN- Al-Anbaa)
أحمد محمد البحر: حققنا أداءً جيداً في النصف الأول مدعوماً برؤية استراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة.
وليد خالد مندني: نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها.
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