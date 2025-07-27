القوى العاملة تكثف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية

القوى العاملة تكثف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية
بشرى شعبان
نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة - ممثلة في اللجنة الثلاثية المشتركة - حملة تفتيشية مكثفة على أحد المواقع الإنشائية التابعة لمشروع النعايم الإسكاني، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وحرصا على تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
وأسفرت الحملة عن ضبط 44 من العمالة المخالفة ممن يعملون لدى شركات غير مصرح بها أو في غير المهن المحددة بتصاريحهم، وفي شركات إقامتهم ليست على ملفها.
ونتج عن الحملة ضبط 12 عاملا مخالفا بموجب المادة 20 (خادم) عدد (1) عامل مخالف (رعاية الأغنام)، و28 عاملا تابعين لشركات أخرى غير مصرح لها بالعمل في الموقع، و3 عمال مخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها الحثيثة في تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حفظ التوازن في سوق العمل وضمان بيئة عمل منظمة وآمنة لجميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
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