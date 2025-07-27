القوى العاملة تكثف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية

بشرى شعبان

نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة - ممثلة في اللجنة الثلاثية المشتركة - حملة تفتيشية مكثفة على أحد المواقع الإنشائية التابعة لمشروع النعايم الإسكاني، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وحرصا على تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

وأسفرت الحملة عن ضبط 44 من العمالة المخالفة ممن يعملون لدى شركات غير مصرح بها أو في غير المهن المحددة بتصاريحهم، وفي شركات إقامتهم ليست على ملفها.

ونتج عن الحملة ضبط 12 عاملا مخالفا بموجب المادة 20 (خادم) عدد (1) عامل مخالف (رعاية الأغنام)، و28 عاملا تابعين لشركات أخرى غير مصرح لها بالعمل في الموقع، و3 عمال مخالفين لقانون الإقامة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الحثيثة في تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حفظ التوازن في سوق العمل وضمان بيئة عمل منظمة وآمنة لجميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.