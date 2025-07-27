المشاري تشكيل لجنة شؤون إسكان المرأة برئاسة بيبي اليوسف

اللجنة تختص بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة ووضع أفضل التصورات فيما يتعلق بإسكان المرأة

عاطف رمضان



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري قرارا بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها أن قرار وزير الإسكان جاء تأكيدا على أهمية دور المرأة في المجتمع والحرص على توفير حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.

وذكرت المؤسسة أن القرار الوزاري يأتي امتدادا لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المرأة مع منح اللجنة مزيدا من الصلاحيات التي تحقق الرعاية السكنية للمرأة وتوفر لها العيش الكريم.

وبشأن القرار الجديد، بينت المؤسسة أن اللجنة ستتضمن 8 بنود بدءا من نائب المدير لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محد العدواني، ومراقب بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور، وشمل القرار تعيين علي الأستاذ ممثلا عن وزارة الداخلية، وفوزية دشتي والمحامي عبدالعزيز العفيصان وممثل عن بنك الائتمان إلى جانب بشاير الباذر.

وحدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات لجنة المساكن الحكومية المؤجرة الخاصة بإسكان المرأة، والنظر في الشكاوى الخاصة بإسكان المرأة التي تقدم إليها، والحالات الخاصة بإسكان المرأة التي تتطلب ظروفها الخاصة تأجيرها أحد المساكن في ضوء ما تضعه اللجنة من ضوابط وشروط.

كما تختص اللجنة بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، مسترشدة بالنصوص ذات الصلة من الباب السادس من لائحة الرعاية السكنية، ووضع أفضل التصورات بما يتعلق بإسكان المرأة، والإشراف على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للإسكان ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني وبحث أفضل السبل لتطويرها، وبيان كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروعات المتعلقة بالرعاية السكنية والتوصيات المتعلقة بتطوير تلك الإجراءات بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأفادت المؤسسة بأن القرار سمح للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، وتقديم تقرير عنه للجنة، والاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو من خارجها على ألا يكون له صوت معدود.