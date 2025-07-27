المشاري تشكيل لجنة شؤون إسكان المرأة برئاسة بيبي اليوسف

المشاري تشكيل لجنة شؤون إسكان المرأة برئاسة بيبي اليوسف
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اللجنة تختص بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة ووضع أفضل التصورات فيما يتعلق بإسكان المرأة
عاطف رمضان
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري قرارا بتشكيل لجنة دائمة لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان لها أن قرار وزير الإسكان جاء تأكيدا على أهمية دور المرأة في المجتمع والحرص على توفير حقوقها ودعمها من خلال لجان متخصصة.
وذكرت المؤسسة أن القرار الوزاري يأتي امتدادا لقرار سابق بتشكيل فريق إسكان المرأة مع منح اللجنة مزيدا من الصلاحيات التي تحقق الرعاية السكنية للمرأة وتوفر لها العيش الكريم.
وبشأن القرار الجديد، بينت المؤسسة أن اللجنة ستتضمن 8 بنود بدءا من نائب المدير لشؤون التوزيع والتوثيق بالتكليف بدر السبيعي، ومدير إدارة المتابعة محد العدواني، ومراقب بحوث الرعاية السكنية والشؤون الإدارية أسماء الجافور، وشمل القرار تعيين علي الأستاذ ممثلا عن وزارة الداخلية، وفوزية دشتي والمحامي عبدالعزيز العفيصان وممثل عن بنك الائتمان إلى جانب بشاير الباذر.
وحدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات لجنة المساكن الحكومية المؤجرة الخاصة بإسكان المرأة، والنظر في الشكاوى الخاصة بإسكان المرأة التي تقدم إليها، والحالات الخاصة بإسكان المرأة التي تتطلب ظروفها الخاصة تأجيرها أحد المساكن في ضوء ما تضعه اللجنة من ضوابط وشروط.
كما تختص اللجنة بإجراء قرعة توزيع المساكن الحكومية المؤجرة، مسترشدة بالنصوص ذات الصلة من الباب السادس من لائحة الرعاية السكنية، ووضع أفضل التصورات بما يتعلق بإسكان المرأة، والإشراف على العقارات المخصصة للمرأة والتابعة للإسكان ومن ضمنها مجمع صباح السالم السكني وبحث أفضل السبل لتطويرها، وبيان كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشروعات المتعلقة بالرعاية السكنية والتوصيات المتعلقة بتطوير تلك الإجراءات بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأفادت المؤسسة بأن القرار سمح للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، وتقديم تقرير عنه للجنة، والاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المؤسسة أو من خارجها على ألا يكون له صوت معدود.
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