الأغذية العالمي يستغيث لتوسيع وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">بدأ، اليوم الأحد، سريان تعليق الأعمال العسكرية الذي أعلنته إسرائيل في ثلاث مناطق في قطاع غزة، وذلك في إطار تدابير جديدة قالت إنها تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع.

ويأتي قرار وقف إطلاق النار في تلك المناطق بعد موجة من الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في الحرب ومخاوف من خطر حدوث مجاعة في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه سيبدأ "تعليقا تكتيكيا" للأعمال العسكرية في مدينة غزة ودير البلح والمواصي، وهي ثلاث مناطق ذات كثافة سكانية عالية، بهدف "زيادة حجم المساعدات الإنسانية" الداخلة إلى القطاع.

وتبدأ الهدنة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بدءا من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.

وأضاف الجيش أنه سيخصص طرقا آمنة لإيصال المساعدات، وأنه نفذ عمليات إنزال جوي إلى غزة، شملت طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأغذية معلبة.

وحذر خبراء الغذاء منذ أشهر من خطر المجاعة في غزة، حيث فرضت إسرائيل قيودا على وصول المساعدات بزعم أن حماس تستولي على السلع لتدعيم حكمها، دون تقديم أدلة على هذا الادعاء.

وأثارت الصور التي ظهرت لأطفال يعانون من الهزال الشديد في غزة في الأيام الأخيرة انتقادات دولية لإسرائيل، بما في ذلك من قبل حلفائها المقربين، الذين دعوا إلى إنهاء الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببت فيها.

ورحب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالخطوات الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على المساعدات، لكنه أكد أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار أوسع في غزة لضمان وصول المواد الغذائية إلى جميع المحتاجين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اتخاذ الخطوات الجديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى.

وذكر برنامج الأغذية العالمي، في بيان، أن ثلث سكان غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، لا يجدون طعاما منذ أيام، وأن نحو نصف مليون شخص يعانون من ظروف تشبه المجاعة.

وقال البرنامج إن لديه ما يكفي من الغذاء داخل غزة أو في طريقه إلى القطاع لإطعام جميع سكان غزة لمدة تقارب ثلاثة أشهر.

وقال المسؤول البارز في حركة حماس، محمود مرداوي، إن تغيير إسرائيل لموقفها تجاه الأزمة الإنسانية يعد اعترافاً بوجود فلسطينيين يتضورون جوعاً في غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين صورتها الدولية وليس إلى إنقاذ الأرواح.

وأضاف مرداوي أن إسرائيل "لن تفلت من العقاب، وستدفع ثمن هذه الممارسات الإجرامية لا محالة".

وقالت إسرائيل إن التدابير الجديدة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه هجومها على حماس في مناطق أخرى.

وقبل تعليق الأعمال العسكرية، أعلن مسؤولون بوزارة الصحة في غزة مقتل 16 فلسطينيا على الأقل في هجمات منفصلة.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، إن "هذه الهدنة (الإنسانية) لن تعني شيئا إذا لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح"، مطالبا بتوفير كميات كبيرة من الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات للمساعدة في علاج سوء التغذية لدى الأطفال.

وأضاف البرش أن "كل تأخير يساوي جنازة جديدة".