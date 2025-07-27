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“ستيفيا” لا تحلّي فقط... بل تقتل خلايا السرطان!

“ستيفيا” لا تحلّي فقط... بل تقتل خلايا السرطان!

2025-07-27 08:09:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في اكتشاف علمي مثير، توصل باحثون يابانيون إلى أن نبتة الستيفيا، المعروفة بكونها بديلاً طبيعياً خالياً من السعرات الحرارية، قد تمتلك خصائص علاجية واعدة في مكافحة سرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً.


أبرز ما جاء في الدراسة:
🔬 المصدر: نُشرت الدراسة في موقع Science Alert.


🧪 طريقة الاكتشاف:
عند تخمير الستيفيا باستخدام بكتيريا Lactobacillus plantarum، وهي بكتيريا نافعة توجد في العديد من الأطعمة المخمرة، تم إنتاج مركب جديد يُدعى CAME.


💥 تأثير المركب CAME:
أظهر فاعلية في قتل خلايا سرطان البنكرياس داخل المعمل.
لم يؤثر على الخلايا السليمة، ما يجعله واعداً كعلاج آمن.
يعمل على وقف انقسام الخلايا السرطانية وتحفيز ما يُعرف بـ"الموت الخلوي المبرمج" (Apoptosis)، عن طريق تغيير البرمجة الجينية لهذه الخلايا.


📉 لماذا هذا مهم؟
سرطان البنكرياس هو من أخطر أنواع السرطان، حيث لا تتجاوز نسبة النجاة منه 10%، ويُعد من أصعب السرطانات في العلاج.


🔍 الخطوة القادمة:
رغم أن البحث لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أن نتائجه تفتح المجال أمام تطوير علاجات نباتية أقل سمّية وأكثر دقة لعلاج هذا النوع الفتاك من السرطان.
💡 خلاصة:
الستيفيا، التي نعرفها اليوم كمُحلي صحي، قد تتحول في المستقبل إلى عنصر أساسي في علاج واحد من أكثر السرطانات فتكاً... العلم لا يتوقف عن إدهاشنا.

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