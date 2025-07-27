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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

2025-07-27 08:09:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.16 بالمئة الى مستوى 2918 نقطة.


وبلغت الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، بقيمة 10.4 مليون دينار نتيجة عقد 3653 صفقة.

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