أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات
وقال نائب المحافظ محمد العبادي، الذي رعى فعاليات افتتاح الندوة مندوبا عن المحافظ نايف الهدايات، إن هناك جهود تشاركية من قبل جميع الجهات في المحافظة لنشر الوعي لمواجهة التحديات المجتمعية، أبرزها آفة المخدرات.
وثمن العبادي اختيار شعار المراكز الصيفية هذا العام، مؤكدا أهمية التوعية المجتمعية بأضرار المخدرات، داعيا الوعاظ والخطباء إلى تكثيف الجهود في هذا المجال.
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