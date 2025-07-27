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أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

2025-07-27 08:09:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة عجلون اليوم الأحد، في قاعة المركز الثقافي بمديرية الثقافة، ندوة حوارية شبابية تحت شعار"يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد"، ضمن فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم.


وقال نائب المحافظ محمد العبادي، الذي رعى فعاليات افتتاح الندوة مندوبا عن المحافظ نايف الهدايات، إن هناك جهود تشاركية من قبل جميع الجهات في المحافظة لنشر الوعي لمواجهة التحديات المجتمعية، أبرزها آفة المخدرات.


وثمن العبادي اختيار شعار المراكز الصيفية هذا العام، مؤكدا أهمية التوعية المجتمعية بأضرار المخدرات، داعيا الوعاظ والخطباء إلى تكثيف الجهود في هذا المجال.

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