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ديانا كرزون من جرش 25.. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

ديانا كرزون من جرش 25.. الحضور الجماهيري والهوية أردنية

2025-07-27 08:09:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سحرت "سوبر ستار العرب" النجمة الأردنية ديانا كرزون، الجمهور الكبير في جرش، في حفلها الذي أحيته مساء السبت ضمن فعاليات "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في دورته التاسعة والثلاثين، حيث امتلأت مدرجات المسرح الجنوبي بعشاق فنها الذين تفاعلوا مع اغانيها وبالهتاف لها (أم راشد)، كما ردت على الجمهور بانها تحب اسم (أم راشد) ووصفت الجمهور الكبير بأنهم عيونها، خاصة بعد تأثرها الكبير وبكائها والجمهور يردد معها أغنية "الهوية أردنية".
وفي الحفل الجماهيري الحاشد، تألقت ديانا برفقة فرقتها الموسيقية اليدرز باند، بقيادة المايسترو بهاء الداود، وقدمت أغنياتها الشهيرة من أرشيفها الكبير، والتي تنوعت بين العاطفي والوطني، فكانت بحق، نجمة ليلة المهرجان "هنا الأردن.. ومجده مستمر".
وأثبتت ديانا أنها نجمة من الطراز الرفيع، فاختارت برنامجا غنائيا يوازن بين الطرب وبين الاغاني ذات الايقاع السريع التي يفضلها جمهور المهرجانات الصيفية.
ومن بين الأعمال التي قدمتها النجمة الأردنية "عمان في القلب"، و"حنا كبار البلد"، و"الهوية أردنية"، و"راسك يالغالي"، و"هيلا يا أردنية"، كما قدمت أغنية "أبعاد كنتم ولا قريبين"، مع وصله رومانسية من اغانيها الخاصة، مثل: "العمر ماشي" و"ملح البحر" و"انساني مابنساك"، وختمت وصلتها الغنائية بالطرب وغنت وصلة لأم كلثوم.
الحفل الجماهيري لديانا في مهرجان جرش، يثبت مجدداً حضورها الاستثنائي في الحفلات الغنائية ويجدد نجوميتها كنجمة عربية لها تاريخها الحافل.

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