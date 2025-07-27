زين كاش الراعي البلاتيني لفعالية اليوم الأولمبي في جرش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قدّمت شركة زين كاش رعايتها البلاتينية لفعالية "اليوم الأولمبي العالمي"، الذي أُقيم بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية، المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، في محافظة جرش.وجاءت رعاية زين كاش لهذه الفعالية التزاماً منها بدعم قِطاع الرياضة المحلي والفعاليات الرياضية، للمساهمة في الارتقاء بالقِطاع وتطوير الكفاءات والخبرات في المجال الرياضي، وإيماناً منها برفع نسبة الوعي بالصحة وأهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على الصحة الجسدية والعقلية والرفاهية وتشجيع الأفراد على ممارستها بشكل دائم، حيث تلتزم زين كاش برعاية العديد من الفعاليات الرياضية التي تُقام في المملكة كدوريات كرة القدم وكرة السلّة في عدد من المدارس والمُشاركة برعاية الأنشطة والأحداث الرياضية المختلفة.



وانطلقت الفعالية التي تُقام سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894، التي مثلّت انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الحديثة- من شارع الأعمدة في مدينة جرش الأثرية، حيث تم إيقاد الشعلة الأولمبية على يد لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى وجوليانا الصادق، في مشهد احتفالي جسد روح الأولمبياد وأهمية الرياضة في حياة الشعوب، وتخلل الفعالية التعريف بعدد من الرياضات وسط مشاركة نجوم الرياضة الأردنية.



وتزامناً مع اليوم الأولمبي، أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية مبادرة "يلا نتحرك" – النسخة العربية من حملة "Let's Move" – التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للرياضة على الصحة الجسدية والنفسية، وتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وحيوية.



يذكر أن شركة "زين كاش" تقدم باقة من الحلول والخدمات المالية الرقمية التي تشمل بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوّعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي "زين كاش" فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.