وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)
بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الأحد 02 صفر 1447 هجرية الموافق 27 تموز 2025 ميلادية.
27/07/2025 06:13:36
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