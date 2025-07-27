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بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الأحد 02 صفر 1447 هجرية الموافق 27 تموز 2025 ميلادية.

27/07/2025 06:13:36





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