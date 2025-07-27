أجواء جافة وحارة في اغلب المناطق اليوم وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

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أجواء جافة وحارة في اغلب المناطق اليوم وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 27 تموز (بترا)-يكون الطقس اليوم الأحد، جافا وحارا في اغلب المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة أوقات الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة احيانا.
ويطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ الثلاثاء، إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح قريبة من معدلاتها الأعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويبقى الطقس الاربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21, وفي مرتفعات الشراة 33 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 24, وفي مناطق السهول 37 - 23, وفي الأغوار الشمالية 43 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 46 - 30, وفي البحر الميت 45 - 28، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة أوقات الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة احيانا.
ويطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.
كما ويطرأ الثلاثاء، إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح قريبة من معدلاتها الأعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويبقى الطقس الاربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21, وفي مرتفعات الشراة 33 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 24, وفي مناطق السهول 37 - 23, وفي الأغوار الشمالية 43 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 46 - 30, وفي البحر الميت 45 - 28، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.
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