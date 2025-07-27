أجواء جافة وحارة في اغلب المناطق اليوم وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 تموز (بترا)-يكون الطقس اليوم الأحد، جافا وحارا في اغلب المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية.وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة أوقات الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة احيانا.ويطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.كما ويطرأ الثلاثاء، إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح قريبة من معدلاتها الأعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويبقى الطقس الاربعاء، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 21, وفي مرتفعات الشراة 33 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 24, وفي مناطق السهول 37 - 23, وفي الأغوار الشمالية 43 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 46 - 30, وفي البحر الميت 45 - 28، وفي خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.