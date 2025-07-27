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بالأسماء.. مئات الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي

بالأسماء.. مئات الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي

2025-07-27 12:04:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تدعو وزارة الاشغال العامة وسلطة وادي الأردن وهيئة تنظم النقل البري وصندوق استثمار اموال الضمان اليوم الأحد المرشحين التالية اسماؤهم التواجد يوم الخميس 31/7/2025 الساعة العاشرة صباحا لحضور الاختبار التنافسي الالكتروني.

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