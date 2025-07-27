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شاحنات مساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة

شاحنات مساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة

2025-07-27 12:04:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الأحد، أن شاحنات مساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء "ممرات إنسانية" من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق "وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية" في المناطق المكتظة بالسكان.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت نقلاً عن مسؤول كبير، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعلن الأحد عن "هدنة إنسانية" في عدد من المراكز السكانية داخل قطاع غزة، بما في ذلك مناطق في شمال القطاع.
وبحسب المسؤول، فإن الهدنة ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى المساء، في خطوة تهدف - على ما يبدو - إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتمكين وصول الإغاثة إلى المناطق المنكوبة من جراء العمليات العسكرية المستمرة.

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