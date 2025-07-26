الواقع والطموح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبات‭ ‬عدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التباين‭ ‬في‭ ‬المستويات،‭ ‬إذ‭ ‬افتقدت‭ ‬مجموعتا‭ ‬البطولة‭ ‬التوازن،‭ ‬وهذا‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬التنافس‭ ‬والندية،‭ ‬خاصة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬أجواء‭ ‬الإثارة،‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬وأثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬البطولة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬المنافسة،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الشقيق‭ ‬ليتوج‭ ‬نفسه‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بطلا‭ ‬للنسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬نقول‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬‮«‬هاردلك‮»‬،‭ ‬وبين‭ ‬مشاعر‭ ‬‮«‬هاردلك‮»‬‭ ‬و‮«‬مبروك‮»‬،‭ ‬يبقى‭ ‬التقدير‭ ‬حاضرا‭ ‬لكلا‭ ‬المنتخبين‭ ‬قاما‭ ‬أم‭ ‬قعدا،‭ ‬اللذين‭ ‬أثبتا‭ ‬أنهما‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الهرم‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬سواء‭ ‬اختلفت‭ ‬النتائج‭ ‬أو‭ ‬اتفقت‭.‬

لكن‭ ‬البطولة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬فقط‭ ‬منافسة‭ ‬رياضية،‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬مساحة‭ ‬إنسانية‭ ‬فسيحة‭ ‬جمعت‭ ‬أبناء‭ ‬الغرب‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬أخوي‭ ‬لا‭ ‬يتكرر‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات،‭ ‬وقد‭ ‬برزت‭ ‬هنا‭ ‬جهود‭ ‬الأخ‭ ‬علي‭ ‬غانم‭ ‬الكواري،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬الذي‭ ‬جسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬وتفاعله‭ ‬روح‭ ‬القيادة‭ ‬والرسالة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات،‭ ‬والتي‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الرياضة‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬التواصل،‭ ‬والمحبة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬والخلفيات‭.‬

إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬وما‭ ‬على‭ ‬شاكلتها‭ ‬وحدها‭ ‬تفتح‭ ‬نوافذ‭ ‬للأمل،‭ ‬ومساحات‭ ‬للود،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬لا‭ ‬تزال،‭ ‬وستبقى،‭ ‬لغة‭ ‬تجمعنا‭ ‬مهما‭ ‬اختلفت‭ ‬ألسنتنا،‭ ‬لقاءاتنا‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬عند‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد،‭ ‬حين‭ ‬يزرع‭ ‬الحب،‭ ‬وتبنى‭ ‬الجسور‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬