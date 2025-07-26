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خطة لاهاي

خطة لاهاي

2025-07-26 07:02:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬يومي‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬يوليو‭ ‬الحالي،‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكولومبية‭ ‬بوجوتا،‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬مهم‭ ‬بمشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬دولة‭.‬

المؤتمر‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬مجموعة‭ ‬لاهاي‭. ‬ومجموعة‭ ‬لاهاي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬وتتألف‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬مؤسسة،‭ ‬هي‭: ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وماليزيا،‭ ‬وناميبيا،‭ ‬وكولومبيا،‭ ‬وبوليفيا،‭ ‬وتشيلي،‭ ‬والسنغال،‭ ‬وهندوراس،‭ ‬وبليز‭.‬

هدف‭ ‬المجموعة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬هو‭ ‬بحث‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬المطلوب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬ضد‭ ‬اسرائيل‭ ‬وطرح‭ ‬أفكار‭ ‬وخطط‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬بحث‭ ‬المؤتمر‭ ‬خصوصا‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭ ‬موعدًا‭ ‬نهائيًا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الرأي‭ ‬الاستشاري‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هو‭ ‬احتلال‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬المخاوف‭ ‬الأمنية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تعلو‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬حظر‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬بالقوة‮»‬،‭ ‬ودعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬احتلالها‭ ‬‮«‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعدم‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬أو‭ ‬المعونة‭ ‬في‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬أوجده‭ ‬الوجود‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

فارشا‭ ‬غانديكو‭ ‬السكرتيرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجموعة‭ ‬لاهاي‭ ‬قالت‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬نجتمع‭ ‬في‭ ‬بوجوتا‭ ‬بهدفين‭ ‬ملحين‭: ‬إنهاء‭ ‬إفلات‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬وقطع‭ ‬حبال‭ ‬التواطؤ‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وكيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي،‭ ‬وأن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُطبق‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬أو‭ ‬محاباة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياسات‭ ‬وتشريعات‭ ‬محلية‭ ‬فورية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعوة‭ ‬موحدة‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬لحرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وانتهى‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬تضمنت‭ ‬البنود‭ ‬والإجراءات‭ ‬التالية‭:‬

1‭ - ‬حظر‭ ‬تام‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬والوقود‭ ‬المستخدم‭ ‬عسكرياً‭ ‬والمواد‭ ‬ذات‭ ‬الاستخدام‭ ‬المزدوج‭ (‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬مدنياً‭ ‬أو‭ ‬عسكرياً‭) ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

2‭ - ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬سفن‭ ‬تحمل‭ ‬أسلحة‭ ‬أو‭ ‬ذخائر‭ ‬إلى‭ ‬الموانئ،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬رايتها،‭ ‬وعدم‭ ‬تزويدها‭ ‬بالوقود‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭.‬

3‭ - ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬الموقعة‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لسفنها‭ ‬بنقل‭ ‬مواد‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬وقود‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬مزدوجة‭ ‬الاستخدام‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مع‭ ‬إلغاء‭ ‬علم‭ ‬أي‭ ‬سفينة‭ ‬تخالف‭ ‬ذلك‭.‬

4‭ - ‬مراجعة‭ ‬جميع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الحكومية‭ ‬السارية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وإلغاؤها‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭. ‬

5‭ - ‬الامتثال‭ ‬التام‭ ‬لقرارات‭ ‬العقوبات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬بحق‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئات‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية‭.‬

6‭ - ‬تعديل‭ ‬الأنظمة‭ ‬القضائية‭ ‬الوطنية‭ ‬للدول‭ ‬الموقعة‭ ‬بحيث‭ ‬تسمح‭ ‬بمحاكمة‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭.‬

الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬جوستافو‭ ‬بترو‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قرره‭ ‬المؤتمر‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬جئنا‭ ‬إلى‭ ‬بوجوتا‭ ‬لكتابة‭ ‬التاريخ،‭ ‬وقد‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭. ‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬معًا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬عصر‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭. ‬وتُظهر‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬بمعاملة‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬اختياري،‭ ‬أو‭ ‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬قابلة‭ ‬للتصرف‮»‬‭.‬

بالفعل،‭ ‬خطة‭ ‬لاهاي‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬المؤتمر‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سبب‭.‬

أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بكل‭ ‬جرائمها‭ ‬وفظائعها‭ ‬تكتفي‭ ‬بإصدار‭ ‬البيانات‭ ‬الإنشائية‭ ‬والإدانات‭ ‬اللفظية‭ ‬والمطالبات،‭ ‬ولا‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬عملية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬لمحاسبة‭ ‬إسرائيل‭.‬

وهذه‭ ‬الخطة‭ ‬تضع‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬وتحدد‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬عليها‭ ‬إن‭ ‬هي‭ ‬أرادت‭ ‬فعلا‭ ‬وقف‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيليين‭.‬

ومجموعة‭ ‬لاهاي‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬لا‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وعن‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وتسعى‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬

قد‭ ‬يقول‭ ‬البعض‭ ‬إنه‭ ‬رغم‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬تلتزم‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الخطة‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬موقف‭ ‬محترم‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬الإنشائية،‭ ‬وعمل‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬وإنصاف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وإنما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والعدالة‭ ‬الدولية‭.‬

الأمر‭ ‬المؤسف‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نلمس‭ ‬اهتماما‭ ‬عربيا‭ ‬بعمل‭ ‬مجموعة‭ ‬لاهاي‭ ‬ولا‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬أنشطتها‭ ‬مع‭ ‬أننا‭ ‬أول‭ ‬المعنيين‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭.‬

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