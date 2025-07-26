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الغرفة وسلاح الشائعات

الغرفة وسلاح الشائعات

2025-07-26 07:02:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مرت‭ ‬أمس‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والثمانين‭ ‬لتأسيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أقدم‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬التاسع‭ ‬أن‭ ‬يؤسس‭ ‬لنفسه‭ ‬موقعا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بفضل‭ ‬رجالات‭ ‬وأبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬ومازالوا‭ ‬دائما‭ ‬هم‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬قوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬كرس‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭.‬

ولن‭ ‬أعيد‭ ‬أو‭ ‬أكرر‭ ‬ما‭ ‬استعرضه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬أثمرت‭ ‬نتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الشارع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬وخاصة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الجاد‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬حزمة‭ ‬إجراءات‭ ‬أنقذت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬التعثر‭.‬

ونحن‭ ‬إذ‭ ‬نحتفل‭ ‬ببيت‭ ‬التجار،‭ ‬علينا‭ ‬الوقوف‭ ‬عند‭ ‬محاولات‭ ‬البعض‭ ‬تشويه‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬انتخابية‭ ‬ضيقة،‭ ‬مستغلين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أصواتا‭ ‬نشازا‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تهيل‭ ‬التراب‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬توارثتها‭ ‬الأجيال‭.‬

إن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬السلبية‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬مباشرة‭ ‬لكل‭ ‬تاجر‭ ‬بحريني،‭ ‬بأن‭ ‬يضع‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬أمام‭ ‬مصلحته‭ ‬الشخصية؛‭ ‬لأن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬كصوت‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬جميع‭ ‬التجار،‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬الممارسة‭ ‬الانتخابية‭ ‬بوابة‭ ‬لاتباع‭ ‬أساليب‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬وغريبة‭ ‬على‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬المترابط‭.‬

إن‭ ‬الإرث‭ ‬التاريخي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬وانتخاباتها‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬كل‭ ‬تاجر‭ ‬ممن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬2026؛‭ ‬لأن‭ ‬حملات‭ ‬التشوية‭ ‬الممنهجة‭ ‬عبر‭ ‬بيانات‭ ‬مجهولة‭ ‬تحاول‭ ‬المساس‭ ‬بأشخاص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬الحالي،‭ ‬ويتم‭ ‬تسريبها‭ ‬وترويجها‭ ‬عبر‭ ‬رسائل‭ ‬‮«‬الواتساب‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬وسيلة‭ ‬متدنية‭ ‬لاستهداف‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المملكة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬نفتخر‭ ‬بها،‭ ‬لأنه‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مفهوم‭ ‬النقد‭ ‬البناء‭.‬

إن‭ ‬الشخص‭ ‬المتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬اتباع‭ ‬أساليب‭ ‬غير‭ ‬شريفة‭ ‬في‭ ‬الخصومة‭ ‬أو‭ ‬المنافسة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬تاجر‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الانتخاب‭ ‬بحرية‭ ‬لاختيار‭ ‬من‭ ‬يعبر‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة،‭ ‬لكن‭ ‬المساس‭ ‬بسمعة‭ ‬تجار‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬نفتخر‭ ‬بهم‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مرفوض‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‭.‬

وعلى‭ ‬الجسم‭ ‬التجاري‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬يلفظ‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬السلبية،‭ ‬وألا‭ ‬يضع‭ ‬بالا‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬المتصدين‭ ‬لمن‭ ‬يحاول‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬العكر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتابة‭ ‬أو‭ ‬ترويج‭ ‬الشائعات‭ ‬والمغالطات‭ ‬بحق‭ ‬تجار‭ ‬البحرين‭.‬

إن‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬تدفعنا‭ ‬جميعا‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الوطن‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مثار‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬طوال‭ ‬تاريخها‭ ‬الممتد،‭ ‬والتي‭ ‬حفرت‭ ‬لنفسها‭ ‬اسما‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬التجارية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬ولكنه‭ ‬تصد‭ ‬للممارسات‭ ‬الغريبة‭ ‬على‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬لأن‭ ‬السكوت‭ ‬عنها‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬التمادي‭ ‬فيها‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭.‬

إن‭ ‬الشائعات‭ ‬والتطاول‭ ‬الفج‭ ‬تختلف‭ ‬اختلافا‭ ‬كليا‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‭ ‬الصحيحة؛‭ ‬فالأولى‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬معاول‭ ‬الهدم‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬إثارة‭ ‬الفتن‭ ‬وتدمير‭ ‬الاستقرار،‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج،‭ ‬وتعرقل‭ ‬مصالح‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬أما‭ ‬الثانية‭ ‬فهي‭ ‬الأمر‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬ننشده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإصلاح‭ ‬وتصحيح‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬المؤسسة‭ ‬نفسها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العمومية‭ ‬للغرفة‭ ‬أو‭ ‬صناديق‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تُجرى‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬أو‭ ‬الآراء‭ ‬الموضوعية‭ ‬البناءة،‭ ‬أما‭ ‬الالتجاء‭ ‬إلى‭ ‬التشويه‭ ‬والخصومة‭ ‬الفجة‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬مجهولة‭ ‬المصدر‭ ‬فهذا‭ ‬لن‭ ‬يجلب‭ ‬لصاحبه‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬إلا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬التجاري‭ ‬الواعي،‭ ‬الذي‭ ‬اكتسب‭ ‬وعيه‭ ‬من‭ ‬إرثه‭ ‬الطويل‭ ‬الممتد‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬عقود‭.‬

إن‭ ‬محاولات‭ ‬البعض‭ ‬إضعاف‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬ورجالاتها‭ ‬تستهدف‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف،‭ ‬وصورة‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وحينها‭ ‬تفقد‭ ‬كثيرا‭ ‬مما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وحينها‭ ‬سوف‭ ‬يستشعر‭ ‬الجميع‭ ‬حجم‭ ‬الخسارة،‭ ‬ولن‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬المثل‭ ‬القائل‭ ‬‮«‬أُكلت‭ ‬يوم‭ ‬أُكل‭ ‬الثور‭ ‬الأبيض‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭.‬

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