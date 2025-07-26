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وداعا للازدحام المروري.. شركة بولندية تطلق دراجة هوائية بمحرك نفاث

وداعا للازدحام المروري.. شركة بولندية تطلق دراجة هوائية بمحرك نفاث

2025-07-26 07:02:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬خطوة‭ ‬قد‭ ‬تغيّر‭ ‬مستقبل‭ ‬التنقل‭ ‬الحضري‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بولندية‭ ‬تُدعى‭ ‬‮«‬فولونوت‮»‬‭ ‬طرح‭ ‬دراجتها‭ ‬الهوائية‭ ‬الطائرة‭ ‬رسميًا‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬مشروع‭ ‬تجريبي‭. ‬هذه‭ ‬الدراجة،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بمحرك‭ ‬نفاث‭ ‬وتدار‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬طيران‭ ‬ذكي،‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدمها‭ ‬الطيران‭ ‬بسرعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬كم‭/‬ساعة،‭ ‬لتختصر‭ ‬بذلك‭ ‬المسافات‭ ‬والزمن‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

ورغم‭ ‬تشكيك‭ ‬البعض‭ ‬بصحة‭ ‬الفيديوهات‭ ‬الترويجية،‭ ‬وادعاءهم‭ ‬أنها‭ ‬مولدة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬النموذج‭ ‬أصبح‭ ‬جاهزًا‭ ‬للإنتاج‭ ‬التجاري،‭ ‬وبات‭ ‬معروضًا‭ ‬للبيع‭ ‬بسعر‭ ‬افتتاحي‭ ‬يبلغ‭ ‬880‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

تتميز‭ ‬الدراجة‭ ‬بوزنها‭ ‬الخفيف،‭ ‬إذ‭ ‬تُعد‭ ‬أخف‭ ‬بسبع‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وتكفي‭ ‬لشخص‭ ‬واحد‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬لوزن‭ ‬الراكب‭ ‬95‭ ‬كغم‭. ‬أما‭ ‬مدة‭ ‬الطيران‭ ‬فتبلغ‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬أو‭ ‬تنقص‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬كتلة‭ ‬السائق‭.‬

وتُخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لإنتاج‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المركبة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬منتجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬لمحبي‭ ‬التقنية‭ ‬والسرعة‭.‬

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