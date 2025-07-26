وداعا للازدحام المروري.. شركة بولندية تطلق دراجة هوائية بمحرك نفاث

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ورغم تشكيك البعض بصحة الفيديوهات الترويجية، وادعاءهم أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، أكدت الشركة أن النموذج أصبح جاهزًا للإنتاج التجاري، وبات معروضًا للبيع بسعر افتتاحي يبلغ 880 ألف دولار.
تتميز الدراجة بوزنها الخفيف، إذ تُعد أخف بسبع مرات من الدراجات النارية التقليدية، وتكفي لشخص واحد بحد أقصى لوزن الراكب 95 كغم. أما مدة الطيران فتبلغ نحو 10 دقائق، قد تزيد أو تنقص اعتمادًا على كتلة السائق.
وتُخطط الشركة لإنتاج عدد محدود فقط من هذه المركبة المستقبلية، ما يجعلها منتجًا فريدًا لمحبي التقنية والسرعة.
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