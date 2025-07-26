الأولى سلطنة عمان والكويت ثاني أرخص دولة خليجية بالنصف الأول من العام

الأولى سلطنة عمان والكويت ثاني أرخص دولة خليجية بالنصف الأول من العام
ويعتمد هذا المؤشر السنوي على 6 مؤشرات قياسية عالمية، لتقييم معدلات كلفة المعيشة في كل دولة مقارنة بمعدل كلفة المعيشة في مدينة نيويورك الأمريكية، هي: متوسط كلفة المعيشة، ومتوسط أسعار الإيجارات (السكنية والتجارية)، ومتوسط كلفة المعيشة مع الإيجارات، ومتوسط أسعار البقالة، ومتوسط أسعار المطاعم، ومتوسط القوة الشرائية للعملة المحلية، بناءً على متوسط صافي الراتب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مساندة تكشف عن إطلاق شركة إم سيرف لتوفير خدمات الصيانة المتكاملة للعقارات في المملكة العربية السعودية
توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً
الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتتح مكتبا إقليميا في المغرب
MBC تبحث عن المواهب في البحرينMBC TALENT فرصـة لاكـتـشـاف نجـوم الغـد فـي المـمـلـكـة
صانع مجوهرات شهير يهدي رونالدو سـاعـة فـاخـرة مـن الياقوت الشفاف
سمو ولي العهد.. والكفاءات البحرينية