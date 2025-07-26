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الأولى سلطنة عمان والكويت ثاني أرخص دولة خليجية بالنصف الأول من العام

الأولى سلطنة عمان والكويت ثاني أرخص دولة خليجية بالنصف الأول من العام

2025-07-26 07:02:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتلت‭ ‬الكويت‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬خليجياً‭ ‬كأقل‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬معدل‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2025،‭ ‬بعد‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬وجاءت‭ ‬بعدهما‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬والإمارات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬فاحتلت‭ ‬الكويت‭ ‬المركز‭ ‬12،‭ ‬والمركز‭ ‬247‭ ‬عالمياً‭ ‬بين‭ ‬404‭ ‬مدن،‭ ‬شملها‭ ‬‮«‬المؤشر‭ ‬العالمي‭ ‬لكلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬نومبيو‮»‬‭ (‬ Numbeo ‭).‬

ويعتمد‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬السنوي‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬مؤشرات‭ ‬قياسية‭ ‬عالمية،‭ ‬لتقييم‭ ‬معدلات‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬مقارنة‭ ‬بمعدل‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية،‭ ‬هي‭: ‬متوسط‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة،‭ ‬ومتوسط‭ ‬أسعار‭ ‬الإيجارات‭ (‬السكنية‭ ‬والتجارية‭)‬،‭ ‬ومتوسط‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬مع‭ ‬الإيجارات،‭ ‬ومتوسط‭ ‬أسعار‭ ‬البقالة،‭ ‬ومتوسط‭ ‬أسعار‭ ‬المطاعم،‭ ‬ومتوسط‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للعملة‭ ‬المحلية،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬متوسط‭ ‬صافي‭ ‬الراتب‭.‬

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