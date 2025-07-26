صانع مجوهرات شهير يهدي رونالدو سـاعـة فـاخـرة مـن الياقوت الشفاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويظهر‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬جاكوب‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بوضع‭ ‬الساعة‭ ‬المصنوعة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬الياقوت‭ ‬الشفاف‭ ‬في‭ ‬معصم‭ ‬رونالدو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يبتسم‭ ‬وهو‭ ‬يتأمل‭ ‬الساعة‭ ‬الجديدة‭. ‬والتقط‭ ‬جاكوب‭ ‬ورونالدو‭ ‬لاحقا‭ ‬صورا‭ ‬تذكارية‭ ‬توثق‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬أفخم‭ ‬إصدارات‭ ‬ساعات‭ ‬بوغاتي‭ ‬النادرة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬1.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تصميمها‭ ‬الفريد‭ ‬وندرة‭ ‬خاماتها‭.‬