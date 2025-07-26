صانع مجوهرات شهير يهدي رونالدو سـاعـة فـاخـرة مـن الياقوت الشفاف
ويظهر في الفيديو جاكوب وهو يقوم بوضع الساعة المصنوعة بالكامل من الياقوت الشفاف في معصم رونالدو، الذي كان يبتسم وهو يتأمل الساعة الجديدة. والتقط جاكوب ورونالدو لاحقا صورا تذكارية توثق تلك اللحظة.
وتعد هذه الساعة من أفخم إصدارات ساعات بوغاتي النادرة، حيث تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي، نظرا إلى تصميمها الفريد وندرة خاماتها.
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صانع مجوهرات شهير يهدي رونالدو سـاعـة فـاخـرة مـن الياقوت الشفاف
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