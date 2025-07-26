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زين البحرين تطلق برنامج التدريب الصيفي "Zain Career Connect" لدعم تطوير الشباب

زين البحرين تطلق برنامج التدريب الصيفي "Zain Career Connect" لدعم تطوير الشباب

2025-07-26 07:02:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامجها‭ ‬السنوي‭ ‬للتدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬ Zain ‭ ‬ Career ‭ ‬ Connect ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيداً‭ ‬لالتزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ردم‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتجربة‭ ‬العملية‮ ‬في‮ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬

يهدف‮ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الصيفي‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهرين‭ ‬ومقسم‭ ‬على‭ ‬دفعتين،‭ ‬خلال‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‮ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬جاهزية‮ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‮ ‬البحرينيين‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‮ ‬الفرصة‮ ‬لهم‮ ‬لاكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬مباشرة‭ ‬ضمن‮ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬احترافية‭.‬

وسيتوزع‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬أقسام‭ ‬متعددة ‮ ‬ في‭ ‬زين‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التسويق،‭ ‬وتجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬وتشغيل‭ ‬الشبكات،‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والابتكار‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬العمل‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية‭ ‬الأساسية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬حقيقية،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مرشدين‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭.‬

وعلقت‭ ‬رنا‭ ‬الماجد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والاستدامة‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭:‬‭ ‬‮«‬تلتزم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬للنمو‭ ‬والتعلم‭ ‬والابتكار،‭ ‬وذلك‮ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭. ‬ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬ Zain ‭ ‬ Career ‭ ‬ Connect ،‭ ‬رحلة‭ ‬لإطلاق‭ ‬إمكانات‭ ‬الطلاب‭ ‬الكاملة‭. ‬فهم‭ ‬لا‭ ‬يؤدون‭ ‬دوراً‭ ‬ما‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬منحهم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الذات‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬والتعلم‭ ‬من‭ ‬مرشديهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬ويصبحوا‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‮ ‬من‮ ‬نفسهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬قابلية‭ ‬التوظيف‭ ‬وتطوير‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

ويعكس‭ ‬برنامج‭ ‬ Zain ‭ ‬ Career ‭ ‬ Connect ‭ ‬الرؤية‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وجاهزية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المستقبل‭.‬

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