زين البحرين تطلق برنامج التدريب الصيفي "Zain Career Connect" لدعم تطوير الشباب
يهدف البرنامج التدريبي الصيفي الذي يمتد على مدار شهرين ومقسم على دفعتين، خلال يوليو وأغسطس إلى رفع جاهزية طلبة الجامعات البحرينيين لسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاكتساب خبرات عملية مباشرة ضمن بيئة عمل احترافية.
وسيتوزع المشاركون على أقسام متعددة في زين البحرين، بما في ذلك التسويق، وتجربة العملاء، وتشغيل الشبكات، والموارد البشرية، والابتكار الرقمي، وذلك للتعرف على مختلف جوانب العمل وتنمية المهارات الشخصية والمهنية الأساسية المطلوبة في بيئة عمل حقيقية، تحت إشراف مرشدين ذوي خبرة.
وعلقت رنا الماجد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة المؤسسية في زين البحرين: «تلتزم زين البحرين بتمكين الشباب البحريني من خلال توفير فرص حقيقية للنمو والتعلم والابتكار، وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة. ويعد برنامج Zain Career Connect ، رحلة لإطلاق إمكانات الطلاب الكاملة. فهم لا يؤدون دوراً ما فحسب، بل لقد تم منحهم هذه الفرصة لاكتشاف الذات والتطوير المهني والتعلم من مرشديهم لتحقيق التقدم ويصبحوا أفضل نسخة من نفسهم وتمكينهم من النجاح في مسيرتهم المهنية».
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود زين البحرين المستمرة لدعم التعليم وتعزيز قابلية التوظيف وتطوير الشباب في المملكة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ويعكس برنامج Zain Career Connect الرؤية الهادفة التي تتبناها زين البحرين لبناء جيل أكثر كفاءة وجاهزية لمتطلبات المستقبل.
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