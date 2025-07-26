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لبنان.. رحيل أيقونة الموسيقى والمسرح زياد الرحباني

لبنان.. رحيل أيقونة الموسيقى والمسرح زياد الرحباني

2025-07-26 07:02:35
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غيّب‭ ‬الموت‭ ‬أمس‭ ‬الموسيقار‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬عن‭ ‬69‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬فنية‭ ‬تركت‭ ‬بصمة‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬والمسرح‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعالم‭. ‬وزياد‭ ‬الرحباني‭ ‬هو‭ ‬نجل‭ ‬الفنانة‭ ‬فيروز‭ ‬والراحل‭ ‬عاصي‭ ‬الرحباني،‭ ‬وقد‭ ‬أحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬المسرحي‭ ‬والغنائي‭ ‬والموسيقي،‭ ‬وعُرف‭ ‬بأعماله‭ ‬الساخرة‭ ‬الناقدة‭ ‬للوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسياسي‭.‬

وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬‮«‬بي‭ ‬أم‭ ‬جي‮»‬‭ (‬مستشفى‭ ‬فؤاد‭ ‬خوري‭) ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحمرا‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توقف‭ ‬قلب‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬والمبدع‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬عن‭ ‬الخفقان‮»‬‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭. ‬ونعى‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬جوزاف‭ ‬عون‭ ‬الرحباني‭ ‬قائلا‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬مجرد‭ ‬فنان،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬حالة‭ ‬فكرية‭ ‬وثقافية‭ ‬متكاملة‭... ‬كان‭ ‬ضميرا‭ ‬حيّا،‭ ‬وصوتا‭ ‬متمرّدا‭ ‬على‭ ‬الظلم،‭ ‬ومرآة‭ ‬صادقة‭ ‬للمعذبين‭ ‬والمهمّشين‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يكتب‭ ‬وجع‭ ‬الناس،‭ ‬ويعزف‭ ‬على‭ ‬أوتار‭ ‬الحقيقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مواربة‮»‬‭. ‬وتوجّه‭ ‬بالتعزية‭ ‬الى‭ ‬فيروز‭ ‬والعائلة‭ ‬الرحبانية‭ ‬‮«‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبيرة‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬‮«‬بغياب‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني،‭ ‬يفقد‭ ‬لبنان‭ ‬فنانا‭ ‬مبدعا‭ ‬استثنائيا‭ ‬وصوتا‭ ‬حرّا‭ ‬ظل‭ ‬وفيّا‭ ‬لقيم‭ ‬العدالة‭ ‬والكرامة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬قال‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لم‭ ‬يجرؤ‭ ‬كثيرون‭ ‬على‭ ‬قوله‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬بصراحة‭ ‬جارحة‮»‬‭. ‬وعانى‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬الذي‭ ‬عُرف‭ ‬بأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬بوهيمي‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬بعيد،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬وعكات‭ ‬صحية‭ ‬عدّة‭ ‬أثّرت‭ ‬على‭ ‬نشاطه‭ ‬الفني‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬غسان‭ ‬سلامة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬كنّا‭ ‬نخاف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬لأننا‭ ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬تفاقم‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬وتضاؤل‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬المعالجة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مبدع‭ ‬سنبكيه‭ ‬بينما‭ ‬نردد‭ ‬أغنيات‭ ‬له‭ ‬لن‭ ‬تموت‮»‬‭. ‬

ولد‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬1956‭.‬تزوّج‭ ‬من‭ ‬دلال‭ ‬كرم‭ ‬ولهما‭ ‬ولد،‭ ‬لكنّ‭ ‬زواجهما‭ ‬لم‭ ‬يدم‭. ‬وجمعته‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬كارمن‭ ‬لبس‭ ‬استمرت‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬وانتهت‭ ‬بالفراق‭. ‬كان‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬كاتبا‭ ‬وملحنا‭ ‬وموسيقيا‭ ‬ومسرحيا‭ ‬عاشقا‭ ‬للفن‭. ‬أضحك‭ ‬الجمهور‭ ‬كثيرا‭ ‬بنقد‭ ‬ساخر،‭ ‬لكنه‭ ‬حاكى‭ ‬به‭ ‬الواقع‭ ‬اللبناني‭ ‬المرير‭ ‬من‭ ‬الانقسامات‭ ‬الطائفية‭ ‬والعصبيات‭ ‬والتقاليد‭ ‬والإقطاع‭. ‬ولم‭ ‬ينج‭ ‬من‭ ‬انتقاداته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬تألقه‭ ‬الأولى،‭ ‬فن‭ ‬والديه‭ ‬التقليدي‭ ‬والفولكلوري‭. ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬مطلع‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬حين‭ ‬قدّم‭ ‬أولى‭ ‬مسرحياته‭ ‬‮«‬سهرية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬حصدت‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬فيلم‭ ‬أمريكي‭ ‬طويل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وقائعها‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬للأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬نجاحا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير،‭ ‬وقد‭ ‬اختصر‭ ‬فيها‭ ‬مشاكل‭ ‬المجتمع‭ ‬اللبناني‭ ‬وطوائفه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تغذّي‭ ‬آنذاك‭ ‬نار‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭. ‬لحّن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأغاني،‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬لوالدته‭ ‬فيروز،‭ ‬ولغيرها‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬معه‭. ‬كما‭ ‬ألّف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقاطع‭ ‬الموسيقية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬غنّت‭ ‬فيروز‭ ‬له‭ ‬‮«‬كيفك‭ ‬انت؟‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬أسطوانة‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يحبون‭ ‬زياد‭ ‬الرحباني‭ ‬والتجديد‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬فيروز‭ ‬والرافضين‭ ‬لذلك‭. ‬وحقّق‭ ‬الإصدار‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭. ‬ومن‭ ‬الأعمال‭ ‬الموسيقية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬لحّنها‭ ‬لوالدته‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬عندي‭ ‬حنين‮»‬،‭ ‬و‮«‬حبيتك‭ ‬تنسيت‭ ‬النوم‮»‬،‭ ‬و«سلّملي‭ ‬عليه‮»‬،‭ ‬و«سألوني‭ ‬الناس‮»‬،‭ ‬و«عودك‭ ‬رنّان‮»‬،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬طبعت‭ ‬مسيرة‭ ‬فيروز‭ ‬الغنائية‭. ‬تخطت‭ ‬شهرته‭ ‬لبنان‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والعالم‭. ‬

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