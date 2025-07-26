MBC تبحث عن المواهب في البحرينMBC TALENT فرصـة لاكـتـشـاف نجـوم الغـد فـي المـمـلـكـة
تصوير- رضا جميل
انطلقت في مملكة البحرين مبادرة MBC TALENT لاكتشاف المواهب الفنية، بتنظيم من مجموعة MBC ، وذلك على مدى ثلاثة أيام، بهدف استقطاب الطاقات الشابة وإبراز الكفاءات التمثيلية في الساحة المحلية.
وتفتح المبادرة أبوابها أمام جميع المهتمين في المجال الفني، من مختلف الأعمار والخلفيات، لتقديم تجارب أداء أمام لجنة متخصصة من خبراء اختيار المواهب، في خطوة تسعى لتقديم وجوه جديدة وشابة قادرة على دخول المجال الإعلامي والدرامي باحترافية.
ودعت MBC جميع من يملكون الشغف والموهبة للمشاركة وخوض التجربة، مؤكدة أن الفرص متاحة لكل من يؤمن بقدراته ويرغب في الانطلاق نحو عالم الفن.
وأكدت عتاب نعيم، مديرة اختيار المواهب في مبادرة MBC TALENT ، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن أكثر من 50 مشاركًا تقدموا خلال اليوم الأول من فتح باب التسجيل.
وبينت أن المشاركين جميعهم من خريجي المعاهد والجامعات السينمائية، من بينهم ممثلون مسرحيون، مؤكدة أن كل واحد منهم يتمتع بخبرة وشغف عالي المستوى، مشيرة إلى أن الشعب البحريني يتميز بالشغف، وعندما يتوافر هذا الشغف فهو قادر على تقديم شيء جميل على حد تعبيرها.
وأعربت عن توقعها بظهور إبداعات أكثر خلال اليومين المقبلين، مؤكدة أن مملكة البحرين تزخر بالمواهب ولا يوجد عدد محدد للمشاركين في هذه المبادرة.
من جانبه، أضاف عبدالرحيم الشربجي، كبير مسؤولي اختيار المواهب في MBC TALENT ، أن الهدف من المبادرة هو البحث عن مواهب جميلة تفاجئنا، مؤكدًا أن البحرين تضم عددًا كبيرًا من الموهوبين، خصوصًا من فئة الشباب والوجوه الجديدة.
وقال: اليوم الأول كان حافلًا جدًا، ومازال أمامنا يومان آخران لاستقبال المزيد من المشاركين، الممثل البحريني يتميز بإتقان اللغة العربية الفصحى ومخارج الحروف الواضحة، كما يتميز بشغفه الكبير، ويسعى إلى اقتناص الفرصة المناسبة.
وأكد الشربجي أنه لا توجد معايير محددة للاختيار، وأن الفريق يبحث عن جميع المواهب بغض النظر عن العمر أو الجنس، لكن دائمًا يتم التركيز على المتميز، وأضاف أن من بين 20 اسمًا مثلًا، نجد أن 15 منهم متميزون فعلًا، ونقسمهم بحسب القدرات، ويكفي أن يملك المشارك حسًا فنياً، وثقة بالنفس، ويشد انتباه المشاهد، والأهم أن تحبه الكاميرا.
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MBC تبحث عن المواهب في البحرينMBC TALENT فرصـة لاكـتـشـاف نجـوم الغـد فـي المـمـلـكـة
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