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MBC تبحث عن المواهب في البحرينMBC TALENT فرصـة لاكـتـشـاف نجـوم الغـد فـي المـمـلـكـة

MBC تبحث عن المواهب في البحرينMBC TALENT فرصـة لاكـتـشـاف نجـوم الغـد فـي المـمـلـكـة

2025-07-26 07:02:34
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭- ‬‭ ‬رضا‭ ‬جميل‭ ‬

انطلقت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مبادرة ‭ ‬ MBC ‭ ‬ TALENT ‭ ‬ لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ MBC ،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬بهدف‭ ‬استقطاب‭ ‬الطاقات‭ ‬الشابة‭ ‬وإبراز‭ ‬الكفاءات‭ ‬التمثيلية‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المحلية‭.‬

وتفتح‭ ‬المبادرة‭ ‬أبوابها‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني،‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والخلفيات،‭ ‬لتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬أداء‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬وشابة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬والدرامي‭ ‬باحترافية‭.‬

ودعت‭ ‬ MBC ‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬الشغف‭ ‬والموهبة‭ ‬للمشاركة‭ ‬وخوض‭ ‬التجربة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الفرص‭ ‬متاحة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يؤمن‭ ‬بقدراته‭ ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬الانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬الفن‭.‬

وأكدت‭ ‬عتاب‭ ‬نعيم،‭ ‬مديرة‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬ MBC ‭ ‬ TALENT ، ‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مشاركًا‭ ‬تقدموا‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬جميعهم‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المعاهد‭ ‬والجامعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ممثلون‭ ‬مسرحيون،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬وشغف‭ ‬عالي‭ ‬المستوى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يتميز‭ ‬بالشغف،‭ ‬وعندما‭ ‬يتوافر‭ ‬هذا‭ ‬الشغف‭ ‬فهو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬شيء‭ ‬جميل‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيرها‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬توقعها‭ ‬بظهور‭ ‬إبداعات‭ ‬أكثر‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بالمواهب‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬عدد‭ ‬محدد‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أضاف‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الشربجي،‭ ‬كبير‭ ‬مسؤولي‭ ‬اختيار‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬ MBC ‭ ‬ TALENT ، ‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬هو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مواهب‭ ‬جميلة‭ ‬تفاجئنا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تضم‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الموهوبين،‭ ‬خصوصًا‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬والوجوه‭ ‬الجديدة‭.‬

وقال‭: ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬حافلًا‭ ‬جدًا،‭ ‬ومازال‭ ‬أمامنا‭ ‬يومان‭ ‬آخران‭ ‬لاستقبال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬الممثل‭ ‬البحريني‭ ‬يتميز‭ ‬بإتقان‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬الفصحى‭ ‬ومخارج‭ ‬الحروف‭ ‬الواضحة،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بشغفه‭ ‬الكبير،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬اقتناص‭ ‬الفرصة‭ ‬المناسبة‭.‬

وأكد‭ ‬الشربجي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معايير‭ ‬محددة‭ ‬للاختيار،‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المواهب‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العمر‭ ‬أو‭ ‬الجنس،‭ ‬لكن‭ ‬دائمًا‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المتميز،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬اسمًا‭ ‬مثلًا،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬منهم‭ ‬متميزون‭ ‬فعلًا،‭ ‬ونقسمهم‭ ‬بحسب‭ ‬القدرات،‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬يملك‭ ‬المشارك‭ ‬حسًا‭ ‬فنياً،‭ ‬وثقة‭ ‬بالنفس،‭ ‬ويشد‭ ‬انتباه‭ ‬المشاهد،‭ ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬تحبه‭ ‬الكاميرا‭.‬

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