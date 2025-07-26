بعد ماراثون استمر خمسة أشواطمنتخبنا يخسر من قطر لقب غرب آسيا للكرة الطائرة

بعد ماراثون استمر خمسة أشواطمنتخبنا يخسر من قطر لقب غرب آسيا للكرة الطائرة
تصوير: رضا جميل
خسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة (رجال) لقب بطولة غرب آسيا في نسختها الأولى على يد شقيقه منتخب قطر، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وكان المنتخب القطري قد تفوق في المباراة النهائية على منتخبنا بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25-18، 25-18، 25-19، 25-21، 15-13 في المواجهة التي أقيمت في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، التي شهدت حضورا جماهيريا، تقدمه كبار الشخصيات والمسؤولين والضيوف من مختلف الدول المشاركة، وسط أجواء احتفالية مميزة أضفت على النهائي طابعا من الحماسة والإثارة، وقدمت رابطة الجماهير مؤازرة جماهيرية قوية لمنتخبنا من مدرجات الصالة، لكنها لم تكن كافية في ظل تواضع الأداء الذي قدمه رفاق ناصر عنان كابتن المنتخب.
واعتلي القطريون منصة التتويج حاصدا الميداليات الذهبية وكأس البطولة، من جانبه نال منتخبنا وصافة البطولة والميداليات الفضية، بينما حل المنتخب السعودي ثالثا، محققا الميداليات البرونزية بعد أداء مميز طوال المنافسات.
وشهدت الصالة حضورا جماهيريا، تقدمه كبار الشخصيات والمسؤولين والضيوف من مختلف الدول المشاركة، وسط أجواء احتفالية مميزة أضفت على النهائي طابعا من الحماسة والإثارة. وقادت رابطة الجماهير البحرينية مؤازرة جماهيرية قوية من مدرجات الصالة، كان لها الأثر الكبير في رفع معنويات اللاعبين داخل الملعب.
فرض القطريون شخصيتهم على الشوط الأول بالفعالية الهجومية من مختلف مراكز اللعب وحائط الصد الذي كان حاضرا ليذهبوا بعيدا في النتيجة 19-14، في الوقت الذي كان منتخبنا غائبا وغابت معه حلوله الهجومية.
واصل القطريون تميزهم في الشوط الثاني وتحكمهم في مجريات الشوط مستفيدين من حالة التوهان التي كان عليها لاعبو المنتخب الذين لم تصدر منهم أي ردّة فعل بعد خسارة الشوط الأول رغم التغييرات التي أجريت على التشكيل، إذ لم يستطيعوا الحوار مع حوائط الصد القطرية التي وقفت بالمرصاد ليذهبوا بعيدا في فارق النتيجة 21-13، قبل أن يضع بلال بونبول لاعب مركز3 في صفوف قطر نهاية للشوط بتدخله الهجومي الناجح.
وأبدى منتخبنا في الشوط الثالث ردّة فعل تحسنت معه الفاعليتان الهجومية والدفاعية ليتقدم بأفضلية في النتيجة 23-18، قبل أن يضع الإرسال القطري المهدر نهاية للشوط لصالح منتخبنا، وتراجعت مع الشوط حوائط الصد القطرية.
وفرض منتخبنا أفضليته على الشوط الرابع في ظل الفاعلية الهجومية التي قدمها اللاعبون بقيادة محمد يعقوب ومحمد عنان ومحمود عبد الواحد، في ظل التعب الذي ظهر على لاعبي قطر والربكة ليتقدم منتخبنا في النتيجة 22-16، قبل أن يضع إرسال رينان نهاية للشوط لصالح منتخبنا.
وسجل الشوط الفاصل تكافئا بين المنتخبين ويتقدم فيه القطريون 13-10، ليحبس الشوط أنفاس الحضور 14-13 قبل أن تضع تقنية الفيديو نهاية للشوط والمباراة لصالح المنتخب القطري.
عمان تظفر ببرونزية غرب آسيا
حقق منتخب عمان للكرة الطائرة المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الرجال، بعد فوزه المستحق على شقيقه المنتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة عيسى بن راشد بمدينة الرفاع، ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، وجاءت الأشواط الأربعة: 25-19، 20-25، 25-18، 25-22.
وشهدت المباراة ندية كبيرة وأداء قويا من كلا المنتخبين، إذ ظهرت رغبة الفوز جلية لدى اللاعبين، ما أضفى على المواجهة طابعا مثيرا ومتكافئا حتى نهايتها، قبل أن يحسم العمانيون التفوق لصالحهم.
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