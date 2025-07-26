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بعد ماراثون استمر خمسة أشواطمنتخبنا يخسر من قطر لقب غرب آسيا للكرة الطائرة

بعد ماراثون استمر خمسة أشواطمنتخبنا يخسر من قطر لقب غرب آسيا للكرة الطائرة

2025-07-26 07:02:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ (‬رجال‭) ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شقيقه‭ ‬منتخب‭ ‬قطر،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‮ ‬الرفاع‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25-18،‭ ‬25-18،‭ ‬25-19،‭ ‬25-21،‭ ‬15-13‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا،‭ ‬تقدمه‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والضيوف‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬أضفت‭ ‬على‭ ‬النهائي‭ ‬طابعا‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬والإثارة،‭ ‬وقدمت‭ ‬رابطة‭ ‬الجماهير‭ ‬مؤازرة‭ ‬جماهيرية‭ ‬قوية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬الصالة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواضع‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭.‬

واعتلي‭ ‬القطريون‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬حاصدا‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬وكأس‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬نال‭ ‬منتخبنا‭ ‬وصافة‭ ‬البطولة‭ ‬والميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬بينما‭ ‬حل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ثالثا،‭ ‬محققا‭ ‬الميداليات‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬طوال‭ ‬المنافسات‭.‬

وشهدت‭ ‬الصالة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا،‭ ‬تقدمه‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والضيوف‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬أضفت‭ ‬على‭ ‬النهائي‭ ‬طابعا‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬والإثارة‭. ‬وقادت‭ ‬رابطة‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬مؤازرة‭ ‬جماهيرية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬الصالة،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭.‬

فرض‭ ‬القطريون‭ ‬شخصيتهم‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬ليذهبوا‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬19-14،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬منتخبنا‭ ‬غائبا‭ ‬وغابت‭ ‬معه‭ ‬حلوله‭ ‬الهجومية‭.‬

واصل‭ ‬القطريون‭ ‬تميزهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتحكمهم‭ ‬في‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬التوهان‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬منهم‭ ‬أي‭ ‬ردّة‭ ‬فعل‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬رغم‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬التشكيل،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬القطرية‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬بالمرصاد‭ ‬ليذهبوا‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬21-13،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬بلال‭ ‬بونبول‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قطر‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬بتدخله‭ ‬الهجومي‭ ‬الناجح‭.‬

وأبدى‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬ردّة‭ ‬فعل‭ ‬تحسنت‭ ‬معه‭ ‬الفاعليتان‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية‭ ‬ليتقدم‭ ‬بأفضلية‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬23-18،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬الإرسال‭ ‬القطري‭ ‬المهدر‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا،‭ ‬وتراجعت‭ ‬مع‭ ‬الشوط‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬القطرية‭.‬

وفرض‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعبون‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان‭ ‬ومحمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعب‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬قطر‭ ‬والربكة‭ ‬ليتقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬22-16،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬إرسال‭ ‬رينان‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭.‬

وسجل‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬تكافئا‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬ويتقدم‭ ‬فيه‭ ‬القطريون‭ ‬13-10،‭ ‬ليحبس‭ ‬الشوط‭ ‬أنفاس‭ ‬الحضور‭ ‬14-13‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭.‬

عمان‭ ‬تظفر‭ ‬ببرونزية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا

حقق‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بمدينة‭ ‬الرفاع،‭ ‬ضمن‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬وجاءت‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة‭: ‬25-19،‭ ‬20-25،‭ ‬25-18،‭ ‬25-22‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬ندية‭ ‬كبيرة‭ ‬وأداء‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬المنتخبين،‭ ‬إذ‭ ‬ظهرت‭ ‬رغبة‭ ‬الفوز‭ ‬جلية‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ما‭ ‬أضفى‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬طابعا‭ ‬مثيرا‭ ‬ومتكافئا‭ ‬حتى‭ ‬نهايتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬العمانيون‭ ‬التفوق‭ ‬لصالحهم‭.‬

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