المحرق بطلا للجولة السادسة في 3×3

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬فريقًا‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬ FIBA ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬شعبية‭ ‬لعبة‭ ‬3×3‭ ‬ورفع‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬المتسارعة‭ ‬النمو‭.‬

وتأتي‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬جولات‭ ‬تأهيلية‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬مختلف،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬فرق‭ ‬السيف‭ ‬و‮«‬بي‭ ‬إس‭ ‬أكشن‮»‬‭ ‬و‮«‬فالكونز‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬فريق‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬جولتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬وتنوع‭ ‬مستويات‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭. ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬الجولات‭ ‬للفرق‭ ‬جمع‭ ‬النقاط‭ ‬المؤهلة‭ ‬للجولة‭ ‬النهائية‭ ‬الكبرى‭ ‬ Quest Final ،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل،‭ ‬والتي‭ ‬ستحدد‭ ‬البطل‭ ‬الأول‭ ‬لنسخة‭ ‬البطولة‭ ‬الافتتاحية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬النهائية‭ ‬ Quest ‭ ‬تمنح‭ ‬البحرين‭ ‬مقعدًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬محطات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الماسترز‮»‬‭ ‬المرموقة،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استحقاق‭ ‬عالمي‭ ‬رسمي‭.‬

ويهدف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الفني‭ ‬والتنظيمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬المحلية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬