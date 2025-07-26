المحرق بطلا للجولة السادسة في 3×3
وشهدت الجولة منافسات قوية بين 18 فريقًا شاركوا فيها ضمن البطولة التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي ( FIBA )، والتي تقام لأول مرة في المملكة بهدف تعزيز شعبية لعبة 3×3 ورفع التصنيف الدولي للبحرين في هذه الرياضة المتسارعة النمو.
وتأتي البطولة بنظام مكون من ست جولات تأهيلية أقيمت على مدار الأسابيع الماضية، حيث شهدت كل جولة تتويج فريق مختلف، من أبرزها فرق السيف و«بي إس أكشن» و«فالكونز»، ثم فريق سار في جولتين متتاليتين، ما يعكس قوة المنافسة وتنوع مستويات الفرق المشاركة. وتتيح هذه الجولات للفرق جمع النقاط المؤهلة للجولة النهائية الكبرى Quest Final ، المقرر إقامتها في الأول من أغسطس المقبل، والتي ستحدد البطل الأول لنسخة البطولة الافتتاحية.
كما أن الجولة النهائية Quest تمنح البحرين مقعدًا للمشاركة في إحدى محطات الجولة العالمية لكرة السلة 3 x 3 فئة «الماسترز» المرموقة، مما يمنح فرصة مثالية للفريق الفائز بتمثيل مملكة البحرين في استحقاق عالمي رسمي.
ويهدف الاتحاد البحريني لكرة السلة من خلال هذه البطولة إلى فتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة على المستويين الفني والتنظيمي، إلى جانب توفير منصة مثالية لتجهيز الفرق المحلية للمشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي.
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