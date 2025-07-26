منتخبنا السلاوي يتعرض للخسارة الأولى

منتخبنا السلاوي يتعرض للخسارة الأولى
خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة أمام شقيقه الإماراتي بعد مواجهة مثيرة حسمت في الثواني الأخيرة من زمن اللقاء بنتيجة (81-79)، وذلك عبر ثلاثية قاتلة من اللاعب الإماراتي خليفة خليل، ليمنح فريقه الانتصار الثاني على التوالي في منافسات البطولة العربية في نسختها الـ26 التي تستضيفها مملكة البحرين.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (21-23) لمنتخبنا، والفترة الثانية (25-13) لصالح الإمارات، والفترة الثالثة (12-28) لمنتخبنا، والفترة الرابعة (23-15) للإمارات.
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