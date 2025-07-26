حبس ثلاثة متهمين في واقعة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬جهود‭ ‬رجال‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬شخصين‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬حال‭ ‬حضورهما‭ ‬لتسلم‭ ‬الطرد‭ ‬محل‭ ‬الواقعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكدت‭ ‬التحريات‭ ‬ضلوعهما‭ ‬فيها،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬مسكن‭ ‬أحدهما،‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬أقراص‭ ‬طبية‭ ‬وأوراق‭ ‬مشبعة‭ ‬بمادة‭ ‬سائلة‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مخدرة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أدوات‭ ‬ومواد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬شخص‭ ‬ثالث‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬أثناء‭ ‬حضوره‭ ‬لتسلم‭ ‬الطرد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين،‭ ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬مقاومة‭ ‬لرجال‭ ‬الشرطة‭ ‬أثناء‭ ‬ضبطه،‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬وتفتيش‭ ‬مسكنه‭ ‬ومركبته‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مخدرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أدوات‭ ‬ومواد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭.‬

وفور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬حيث‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهمين،‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطيًا‭ ‬مدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهم‭ ‬جلب‭ ‬وحيازة‭ ‬وإحراز‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والتعاطي،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬المضبوطات،‭ ‬وندبت‭ ‬الخبراء‭ ‬المختصين‭ ‬لفحصها،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬النهائية‭ ‬حول‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستدعت‭ ‬شهودها،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭.‬