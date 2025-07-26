حبس ثلاثة متهمين في واقعة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي
وقد أسفرت جهود رجال إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية حال حضورهما لتسلم الطرد محل الواقعة، وذلك بعد أن أكدت التحريات ضلوعهما فيها، وبتفتيش مسكن أحدهما، عثر على أقراص طبية وأوراق مشبعة بمادة سائلة يشتبه في كونها مخدرة، فضلًا عن أدوات ومواد تستخدم في بيع وتعاطي المواد المخدرة.
كما تم ضبط شخص ثالث بحريني الجنسية، أثناء حضوره لتسلم الطرد ذاته من أحد المتهمين، وقد أبدى مقاومة لرجال الشرطة أثناء ضبطه، وبتفتيشه وتفتيش مسكنه ومركبته عثر على مواد يشتبه في كونها مخدرة، بالإضافة إلى أدوات ومواد تستخدم في بيع وتعاطي المواد المخدرة.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استجوبت المتهمين، وأمرت بحبسهم احتياطيًا مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم جلب وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وندبت الخبراء المختصين لفحصها، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة، واستدعت شهودها، وجار استكمال التحقيقات.
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