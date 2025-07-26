"التمييز" تقر حكما بالسجن 3 سنوات لمحتال إلكتروني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تلقى‭ ‬مكالمة‭ ‬تطالبه‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات‭ ‬معلوماته‭ ‬البنكية‭ ‬عبر‭ ‬تسجيل‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬إلكتروني،‭ ‬وعندما‭ ‬فتح‭ ‬الرابط‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬وبعدها‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬بأرقام‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسجيلها‭ ‬لحفظ‭ ‬بياناته،‭ ‬وبعد‭ ‬ادخال‭ ‬الأرقام‭ ‬السرية‭ ‬تلقى‭ ‬رسالة‭ ‬بنكية‭ ‬تفيد‭ ‬سحب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬ليكتشف‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لعمليه‭ ‬احتيالية‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أمواله‭ ‬فقدم‭ ‬بلاغ‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭.‬

حيث‭ ‬تواصلت‭ ‬التحريات‭ ‬عبر‭ ‬إفادة‭ ‬شركة‭ ‬محفظة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الالكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تتبع‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ورصد‭ ‬مسار‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬شخص‭ ‬تسلم‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الصرافات‭ ‬المالية‭ ‬واجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬للخارج،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬يقوم‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬بعملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬اليه‭ ‬مقابل‭ ‬نسب‭ ‬وعمولات‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭.‬

وقد‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬لغرض‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬الأوراق،‭ ‬فوقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬مجهولين‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬وبإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭.‬