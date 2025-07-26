"التمييز" تقر حكما بالسجن 3 سنوات لمحتال إلكتروني

"التمييز" تقر حكما بالسجن 3 سنوات لمحتال إلكتروني
وكان المجني عليه تلقى مكالمة تطالبه بتحديث بيانات معلوماته البنكية عبر تسجيل معلومات من خلال رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه الضغط عليه وبعدها تلقى رسالة بأرقام من اجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد ادخال الأرقام السرية تلقى رسالة بنكية تفيد سحب أكثر من ألف دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعمليه احتيالية للاستيلاء على أمواله فقدم بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
حيث تواصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص تسلم تلك الأموال من أحد الصرافات المالية واجراء عملية تحويل للخارج، حيث دلت التحريات على انه وآخر مجهول خارج البحرين يقوم بالاحتيال على الضحايا من الخارج مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال اليه مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع آخرين مجهولين في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
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